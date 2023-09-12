"Тихо, про таке не говорять": що відчувають люди, які пережили сексуальне насилля

Будь-яка травматична подія у житті може впливати на нашу поведінку, вподобання та комфорт. Ми також можемо відчувати багато різних почуттів та емоцій, які можуть здаватись "поганими" чи надто складними.

Але що відчуває людина, яка зіткнулася із сексуальним насиллям? Про це 24 Каналу розповіла Надія Волченська, психотерапевтка, співзасновниця благодійного фонду "Сильні".

Також на тему Переїдання та стрес: як перестати "заїдати" проблеми

Розуміння цих складних переживань та почуттів допоможе людині швидше відновитись після травмуючої події. А близьким та рідним – правильно підтримати близьку людину на шляху до відновлення.

Надія Волченська “Чим більше ми знаємо про щось, тим більше маємо шансів на подолання стигматизації людей, які пережили сексуальне насилля. Помічати та розуміти почуття інших людей – дуже важлива соціальна навичка. Вона допомагає нам зблизитися та жити разом, у комфорті та злагоді”.

Міфи та реальність

Сексуальне насилля – це будь-які дії сексуального характеру, скоєні однією людиною щодо іншої, без усвідомленої згоди обох сторін.

До такого виду насилля належить не тільки зґвалтування, а також сексуальні тортури, фізичне чи вербальне приниження, примус до вагітності, аборту, оголення. Також каліцтво статевих органів, примус до мастурбації чи споглядання сексуальних дій.

Неінформованість – найбільший союзник обмеженості, нерозуміння та стигматизації. Спростовуємо найбільш поширені міфи щодо сексуального насилля.

Міф Реальність Це не може трапитися зі мною. Будь-яка людина, незалежно від віку, статі, вигляду, раси та соціального статусу може зіткнутися з сексуальним насиллям. Більшість нападів скоєні спонтанно, десь у темному провулку та незнайомцем. Дуже часто особа, яка зазнала насилля, знала кривдника та довіряла йому. Дехто вдається до довготривалих маніпуляцій, аби змусити довіряти та мати авторитет в очах людини, що зазнала сексуального насилля. Це провина людини, яка пережила сексуальне насилля, що вона вживала алкоголь чи інші речовини. Людина, яка пережила сексуальне насилля – ніколи не винна у скоєному злочині, її попередні вчинки та поведінка не мають значення. Людина, що пережила сексуальне насилля сама "просила цього" своїм зовнішнім виглядом чи поведінкою. "Ні", значить "ні". Не має значення зовнішній вигляд, одяг чи поведінка людини. Якщо вона не дала свою свідому згоду на дії сексуального характеру – вони стають насилля. Сексуальне насилля не може скоюватися чоловіком/дружиною щодо їхніх партнерів. Сексуальне насилля – злочин, незалежно від виду відносин, у яких знаходяться люди. Нема підстав припускати, що зазнати сексуального насилля зі сторони чоловіка чи дружини – менш травматично, ніж від будь-якої іншої людини. Якщо триматися безпечних місць та спілкуватися з людьми, яким довіряєш – загрози існувати не може. Якщо йдеться про сексуальне насилля, є шляхи зменшення ризику зіткнення з ним. Але варто усвідомлювати, що убезпечитися від нього на 100 відсотків неможливо. Сексуальні імпульси та бажання неможливо контролювати, тому, кривдник не винний. Люди відрізняються від інших тварин, між іншим, наявністю добре розвиненого когнітивного процесу – самоконтролю. Він дозволяє нам контролювати свої імпульси та дії. Саме тому, не можна знімати з кривдника відповідальність за скоєний злочин.

Що відчуває людина

Надія Волченська “Переживання сексуального насилля у будь-якій формі – травматична подія. Це значить, що її наслідки можуть проявлятися у незвичних для людини думках, емоціях та почуттях. Незвичні переживання – не значить ненормальні. Варто пам’ятати, що те, що сталося з людиною є ненормальним, але її незвичні почуття щодо цієї події є абсолютно нормальними”.

Що зазвичай відчувають люди, які пережили сексуальне насилля:

Злість

Бажання жорстоко помститися кривднику, завдати йому шкоди.

Огида, Сором

Відчуття себе "брудним", що тепер з вашим тілом щось не так.

Страх

Страх через:

Почуття відсутності безпеки;

Те, що подумають люди;

Почуття, що ніколи не стане краще;

Можливі проблеми зі здоровʼям.

Сум, апатія

Виснаженість, брак енергії та надії на світле майбутнє, нема сил виконувати щоденні завдання (робота, прибирання, душ), усе здається марним.

Шок, відстороненість

Відсутність будь-яких емоцій. Думки на кшталт "Чи це сталося насправді?", "Чому я нічого не відчуваю?" Здається, наче події відбуваються з кимось іншим.

Провина

"Можливо, це сталося через мене. Якби я не…"

Безсилля

Почуття втрати контролю над власним життям.

Тривога

Постійна тривожність, поганий сон, зміни харчової поведінки, фізичні симптоми: важко дихати, запаморочення, нудота, біль у животі, напруга у м’язах.

Применшування, заперечення

"Можливо, це був просто невдалий сексуальний досвід?"

Самотність

Людині здається, що вона залишилася з цим наодинці, що ніхто не розуміє та не зарадить.

Як собі допомогти

Надія Волченська “Якщо ви пережили сексуальне насилля, пам'ятайте: щоб ви не відчували, це – нормально. Усі думки, почуття та емоції, що виникають унаслідок дій кривдника – вагомі та мають повне право на існування”.

Ось деякі дії, що можуть допомогти із переживанням травматичної події:

Не ізолюватися

Справлятися з наслідками травматичної події набагато складніше наодинці. Довіртеся близьким друзям та рідним, які можуть підтримати вас. Поділіться важкими почуттями чи думками з людиною, якій довіряєте – це може полегшити стан.

Звернутися по допомогу до психолога

Якщо емоції та почуття, які ви відчуваєте здаються вам занадто сильними, якщо маєте враження, що це ніколи не закінчиться і ви "на межі", зверніться по професійну психологічну допомогу. Наприклад, отримати безоплатну та конфіденційну допомогу можна на сайті благодійного фонду "Сильні".

Фізична активність

Відомо, що фізична активність має хороший вплив на здоров’я. Зробіть зусилля та додайте до режиму свіже повітря та активність, яка припадає вам до душі.

Також, деякі люди обирають проходження курсів самооборони – це може допомогти позбавитися почуття злості, безпорадності чи незахищеності після пережитого насилля.

Робити те, що любите

Піклуйтеся про себе – варто виділити час на те, що подобається саме вам. Улюблені заняття можуть зменшити тривожність та покращити настрій.

Можливо, це серіал, який ви давно хотіли подивитися, книга, яку варто перечитати.

Піклуватися про тіло

Пам’ятайте, що алкоголь та наркотичні речовини – не рішення. Вони погіршать ваш стан та стануть причиною затримки повернення до звичайного життя.

Подбайте про регулярне харчування, яке відповідає вашим потребам, та прислухайтеся до власного тіла – якщо болить голова, може, варто прогулятися на свіжому повітрі чи прилягти? Болить живіт – ви точно не голодні? Чи варто продовжувати тренування, якщо маєте погане самопочуття?