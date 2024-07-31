Як надмірна вага може впливати на зір людини: пояснення офтальмологині

Зайва вага створює приносить багато проблем та ризиків для здоровʼя, впливаючи майже на всі на всі органи та системи організму. Але вплив ожиріння на зір люди часто недооцінюють.

Кандидат медичних наук, лікар-офтальмолог одеського медичного центру "Ексімер" Інна Русєва розповіла 24 Каналу, як ожиріння впливає на стан очей. На що треба звернути увагу та чому надлишкова вага може погіршувати зір.

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Коли треба зважати на кілограми

Загальним показником норми ваги є індекс маси тіла, який розраховується співвідношенням ваги та зросту. Він має коливатися у межах від 18,5 до 24,9. Це не є точною величиною для лікаря, адже не враховує стать, расу та м’язову складову (а ви ж знаєте, що м’язи важчі за жир). Однак перевищення ІМТ сигналізує нам, що треба звернути увагу на зайві кілограми. В інтернеті є безліч калькуляторів, які допомагають оцінити приблизний ступінь ожиріння: похибка зазвичай становить плюс-мінус 10%.

Інна Русєва "Більш інформативним критерієм є відсоток вісцерального жиру в тілі. Насправді він має бути в кожного з нас, бо виконує корисну захисну функцію, огортаючи внутрішні органи. Але якщо об’єм талії у жінки більше ніж 88 см, а в чоловіка – 94 см, то вісцерального жиру забагато."

Надлишковий вісцеральний жир небезпечний для здоров'я і може спровокувати розвиток серцево-судинних захворювань, інсулінорезистентність та цукровий діабет II типу, зміни гормонального фону, онкологічні захворювання тощо.

То чому ж ожиріння небезпечне для зору

Наші очі мають густу сітку кровоносних судин і капілярів. Тож проблеми із судинами загального характеру, наприклад артеріальна гіпертензія, варикоз, ішемічна хвороба, позначаються на стані сітківки. Так само як і метаболічні розлади, зокрема дисліпідемія, інсулінорезистентність чи цукровий діабет.

Стінки судин втрачають еластичність, пошкоджуються, можуть з’являтись крововиливи, що, звісно, знижує якість зору.

До того ж при ожирінні організм часто потерпає від браку ретинолу (форма вітаміну А) та омега-3 жирних кислот, які необхідні для здоров’я очей.

Захворювання очей через ожиріння

Можна назвати три основні офтальмологічні хвороби, на появу яких так чи інакше впливає надмірна вага:

діабетична ретинопатія;

макулодистрофія, зокрема вікова макулярна дистрофія;

катаракта.

Діабетична ретинопатія, як вже зрозуміло з назви, розвивається в людей, що страждають на цукровий діабет. Про причини появи діабету розповідати не будемо, та одна з основних є саме надмірна вага. За цієї патології страждає сітківка: на ній розростаються новоутворені судини, які не постачають око поживними речовинами. Ці судини є дуже ламкими, тому часто бувають крововиливи. З часом фіброзна тканина деформується й призводить до відшарування сітківки.

Підступність діабетичної ретинопатії в тому, що зміни в оці відбуваються непомітно для людини. Ну з’явилися плями перед очима, мушки, іноді двоїться зображення – та з ким не буває? Хворі списують це на втому, спеку, недосипання і часто звертаються до офтальмолога тоді, коли значно погіршується зір.

А там вже й до сліпоти недалеко. Отже, тим, хто має діабет або високий ступінь ожиріння, треба обов’язково моніторити рівень цукру та холестерину й регулярно відвідувати профільного лікаря та окуліста.

Інна Русєва "Вікова макулярна дистрофія (дегенерація) є ще одним захворюванням, яке загрожує втратою зору. На її розвиток також впливає стан судин, тому людям, що страждають на артеріальну гіпертензію, атеросклероз чи цукровий діабет, треба бути дуже обачними. "

За вікової макулярної дегенерації у центральній ділянці ока відкладаються холестеринові елементи, через що втрачається центральний зір. У деяких випадках розростаються аномальні кровоносні судини.

Як і при діабетичній ретинопатії, спочатку хвороба себе жодним чином не виявляє, хіба що погіршується кольоросприйняття та знижується чіткість картинки. Вже потім стає складніше читати, щось роздивитися увечері, бо падає гострота зору. Тож слідкуйте за станом судин, раціонально харчуйтеся, кидайте палити та обов’язково планово відвідуйте офтальмолога.

Катаракта часто розвивається у пацієнтів похилого віку, але звісно, що не у всіх. Причини її виникнення до кінця не з'ясовані, але пацієнти, які страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, частіше скаржаться на погіршення зору внаслідок помутніння кришталика.

Вилікувати медикаментозно катаракту неможливо – доведеться імплантувати штучний кришталик хірургічним шляхом. Отже, якщо помічаєте зниження зору, туман перед очима, нечіткість зображення, не зволікайте з візитом до лікаря.

Цікаві офтальмологічні факти, пов’язані з ожирінням

Крім погіршення зору, ожиріння може впливати на стан очей і повік. Так, зміни в ліпідному обміні, характерні за надмірної ваги, призводять до порушення роботи мейбомієвих залоз. Вони розташовані на краю повік і відповідають за вироблення жирового секрету, що убезпечує поверхню очей від пересихання. Коли ця функція порушена, сльоза не тримається на оці, й організм дає сигнал виробляти все нову й нову її порцію. В результаті людина страждає від сльозотечі.

Інна Русєва "Інший неприємний момент – набрякання повік. Можуть виникати ідіопатичні лімфатичні набряки або жирові внаслідок патологічного ожиріння. Це не лише псує зовнішній вигляд, а й додає дискомфорту. Та з цією проблемою успішно бореться блефаропластика."

Однак щоб повторно не довелося робити операції, треба слідкувати за вагою. Найкращий спосіб контролювати вагу: дотримуватися здорової дієти та займатися спортом, бо, наприклад, препарати від ожиріння та діабету на основі семаглутиду можуть підвищувати ризик ішемічної нейропатії зорового нерва. Це захворювання дає раптове погіршення гостроти зору, іноді навіть призводить до сліпоти. Таких висновків дійшли вчені Гарвардського університету (2024).

Тож як запобігти проблемам із зором, коли талія значно розплилася? Тримайте вагу під контролем. Робіть скринінгові дослідження стану судин, обміну речовин й рівня інсуліну. Й обов’язково регулярно відвідуйте терапевта та офтальмолога.