Як музика впливає на смак їжі

Нові наукові дослідження показують, що музика здатна впливати на те, як ми сприймаємо смак їжі. Однак варто зазначити, що такі дослідження мають обмеження через відмінності в індивідуальних реакціях та суб'єктивності сприйняття.

Люди найчастіше асоціюють певні звуки зі специфічними уподобаннями – це явище називається крос-модальна відповідність. Дослідники з Оксфордського університету виявили, що музика вищих тонів посилює смак кислих продуктів, а нижчі звуки посилюють гіркий смак.

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Як музика впливає на смак

В одному експерименті учасникам запропонували оцінити вершковість шоколаду. Для цього було записано два саундтреки: перший – з м'яким, плавним звучанням (як флейта), а другий – різкіший, складніший (як скрипка).

Учасники пробували той самий шоколад двічі, не знаючи, що цукерки ідентичні. Щоразу саундтрек змінювався. Результати показали, що шоколад здавався вершковішим при прослуховуванні м'якої, плавної музики. Експеримент підтверджує ідею про те, що наше сприйняття смаку не ізольовано та схильне до впливу на інші сенсорні враження.

Жанр музики

Вважається, що певні характеристики музики мають різний вплив на смак. Наприклад, темп пов'язаний зі швидкістю вживання їжі. Люди будуть пити і їсти швидше, коли слухають швидку музику. І навпаки, коли грає повільна композиція, зазвичай люди їдять повільніше і платять більше в ресторанах.

Певний музичний жанр створює атмосферу та настрій, які впливають на сприйняття смаку. Так, класична музика надає вишуканості досвіду вживання їжі, збільшуючи задоволення.

Гучна музика може придушувати чи спотворювати смакові відчуття, роблячи солодке менш солодким, а солоне – менш солоним. Це пояснюється перевантаженням сенсорних каналів, коли надто багато зовнішніх стимулів конкурує за нашу увагу.

Дані цих досліджень суперечливі та вимагають подальшого вивчення. Але попри це вони вже застосовуються в ресторанному бізнесі – підбір музичного супроводу стає частиною унікального смакового досвіду.