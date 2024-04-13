Как музыка влияет на вкус еды

Новые научные исследования показывают, что музыка способна влиять на то, как мы воспринимаем вкус пищи. Однако стоит отметить, что такие исследования имеют ограничения из-за различий в индивидуальных реакциях и субъективности восприятия.

Люди чаще всего ассоциируют определенные звуки со специфическими предпочтениями – это явление называется кросс-модальное соответствие. Исследователи из Оксфордского университета обнаружили, что музыка высших тонов усиливает вкус кислых продуктов, а более низкие звуки усиливают горький вкус.

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Как музыка влияет на вкус

В одном эксперименте участникам предложили оценить сливочность шоколада. Для этого было записано два саундтрека: первый – с мягким, плавным звучанием (как флейта), а второй – резкий, более сложный (как скрипка).

Участники пробовали один и тот же шоколад дважды, не зная, что конфеты идентичны. Каждый раз саундтрек менялся. Результаты показали, что шоколад казался более сливочным при прослушивании мягкой, плавной музыки. Эксперимент подтверждает идею о том, что наше восприятие вкуса не изолировано и подвержено влиянию на другие сенсорные впечатления.

Жанр музыки

Считается, что определенные характеристики музыки имеют разное влияние на вкус. Например, темп связан со скоростью употребления пищи. Люди будут пить и есть быстрее, когда слушают быструю музыку. И наоборот, когда играет медленная композиция, обычно люди едят медленнее и платят больше в ресторанах.

Определенный музыкальный жанр создает атмосферу и настроение, которые влияют на восприятие вкуса. Так, классическая музыка придает изысканности опыту употребления пищи, увеличивая удовольствие.

Громкая музыка может подавлять или искажать вкусовые ощущения, делая сладкое менее сладким, а соленое – менее соленым. Это объясняется перегрузкой сенсорных каналов, когда слишком много внешних стимулов конкурирует за наше внимание.

Данные этих исследований противоречивы и требуют дальнейшего изучения. Но несмотря на это они уже применяются в ресторанном бизнесе – подбор музыкального сопровождения становится частью уникального вкусового опыта.