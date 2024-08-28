Як насправді куріння впливає на дитину під час вагітності: результати нового дослідження

Нове дослідження, в якому було проаналізовано дані понад 12 мільйонів американських матерів та їх новонароджених, показало, що навіть незначне куріння під час вагітності або перед нею може негативно вплинути на здоров'ї дітей.

Відомо, що куріння під час вагітності шкодить дитині, але деякі жінки вважають, що куріння до зачаття або в першому триместрі не несе серйозних наслідків. Інші вважають, що помірне куріння (одна – дві цигарки на день) не спричинить шкоди.

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Нове дослідження куріння жінок

Міжнародна група лікарів з Китаю, США та Швейцарії опублікувала статтю, де вони досліджували вплив куріння матерів на здоров'я новонароджених. Використовуючи дані про народження дітей у США за період з 2016 по 2019 рік вчені сформували вибірку з 12 150 535 пар "мати – дитина".

Вивчивши дані, вчені виявили, що куріння до зачаття та під час вагітності пов'язане зі збільшенням ризику серйозних проблем у новонароджених, включаючи необхідність допоміжної вентиляції легень, перебування у відділення інтенсивної терапії, застосування сурфактантної терапії, підозра на сепсис та тяжкі неврологічні порушення.

Куріння шкодить дитині

Ризик виникнення таких проблем у дітей, матері яких курили до зачаття, збільшувався на 27%, а при продовженні куріння під час вагітності – на 31 – 32%. Навіть помірне куріння (одна – дві сигарети на день) перед вагітністю збільшувало ризик серйозних неонатальних патологій на 16%, а за інтенсивнішого куріння – на 31%.

Дослідження має наглядовий характер, і його автори вказують на можливі обмеження, такі як неповнота даних та неточність інформації про куріння. Однак результати дослідження на великій вибірці надійно підтверджують, що для майбутніх матерів немає безпечного рівня та періоду куріння.