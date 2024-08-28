Как на самом деле курение влияет на ребенка во время беременности: результаты нового исследования

Новое исследование, в котором были проанализированы данные более 12 миллионов американских матерей и их новорожденных, показало, что даже незначительное курение во время беременности или перед ней может негативно повлиять на здоровье детей.

Известно, что курение во время беременности вредит ребенку, но некоторые женщины считают, что курение до зачатия или в первом триместре не несет серьезных последствий. Другие считают, что умеренное курение (одна – две сигареты в день) не повлечет вреда.

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Новое исследование курения женщин

Международная группа врачей из Китая, США и Швейцарии опубликовала статью, где они исследовали влияние курения матерей на здоровье новорожденных. Используя данные о рождении детей в США за период с 2016 по 2019 год ученые сформировали выборку из 12 150 535 пар "мать – ребенок".

Изучив данные, ученые обнаружили, что курение до зачатия и во время беременности связано с увеличением риска серьезных проблем у новорожденных, включая необходимость вспомогательной вентиляции легких, пребывания в отделение интенсивной терапии, применения сурфактантной терапии, подозрение на сепсис и тяжелые неврологические нарушения.

Курение вредит ребенку

Риск возникновения таких проблем у детей, матери которых курили до зачатия, увеличивался на 27%, а при продолжении курения во время беременности – на 31 – 32%. Даже умеренное курение (одна – две сигареты в день) перед беременностью увеличивало риск серьезных неонатальных патологий на 16%, а при более интенсивном курении – на 31%.

Исследование имеет наблюдательный характер, и его авторы указывают на возможные ограничения, такие как неполнота данных и неточность информации о курении. Однако результаты исследования на большой выборке надежно подтверждают, что для будущих матерей нет безопасного уровня и периода курения.