Люди в різних культурах по-різному реагують на аромати: чому так відбувається

Нещодавно проведене дослідження міжнародної команди вчених виявило, що культурні особливості та навколишнє середовище надають значний вплив на вподобання запахів у людей.

Учасниками дослідження стали психологи, антропологи та етнографи з інституту у Вроцлаві (Польща), які співпрацювали з колегами з інших країн.

Також на тему Знайшли простий спосіб зменшити тягу до куріння

Нове дослідження запахів

У ході дослідження опитали 582 особи, у тому числі мисливців-збирачів племені хада з Танзанії, представники племені цимани з Амазонії Болівії та племена їли з острова Нова Гвінея, а також жителі Польщі та Малайзії.

Учасникам експерименту запропонували оцінити 15 різних ароматів, включаючи як поширені запахи, такі як банан, кава і кориця, так і рідкісні, наприклад, шкіри та скипидару. Оцінка проводилася за шкалою приємності та впізнаваності.

Для народів хода та ялі використовувалася трибальна шкала, тоді як малайзійці, поляки та цимани висловлювали свою думку за п'ятибальною шкалою від "зовсім не подобається" до "дуже подобається".

Сприйняття запахів

Дослідження показало, що вподобання у запахах багато в чому залежать від їхньої впізнаваності. Чим знайоміший аромат, тим вища ймовірність того, що він буде оцінений як приємний. Хадза виявилися найбільш критичні до запропонованих запахів, за ними йшли малайзійці, цимани та їли, а менш критичними були поляки.

Цікаво, що пізнаваність ароматів сильніше впливала на оцінку приємних запахів, таких як персик, полуниця та кава, ніж на сприйняття менш приємних ароматів, таких як олія та бутиловий спирт. Це наголошує на значущості культурного контексту у формуванні нюхових переваг, оскільки люди схильні краще реагувати на знайомі запахи.