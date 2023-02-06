Вперше змогли врятувати людину, в мозок якої потрапила амеба-вбивця

Лікарі з Каліфорнійського університету в Сан-Франциско описали перший в історії випадок успішного лікування зараження мозку одноклітинною амебою.

Летальність таких випадків становила понад 90% і жодної специфічної терапії для них не було. Використовуючи як метод діагностики сучасну технологію читання ДНК, а також експериментальну речовину, раніше не випробувану за такими показаннями, вченим вдалося зупинити інфекцію та повернути людину до життя.

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Рідкісний випадок зараження

Зараження відбулося на півночі Каліфорнії влітку 2021 року. До однієї з лікарень штату надійшов 54-річний чоловік із дезорієнтацією, порушенням мови та частковим паралічем. Після проведення томографії виявилося, що у його мозку почалися масштабні ушкодження невідомої природи. Первинні дослідження нічого певного не дали, і медикам довелося зробити біопсію нервової тканини.

Ця досить небезпечна процедура дала результат – після того, як було вирішено провести повне читання ДНК зі зразка мозку. Це дозволило зіставити дані про генетичний матеріал у біопсії з послідовністю ДНК цієї рідкісної амеби і таким чином підтвердити зараження амебою Balamuthia mandrillari.

Як знайшли ліки проти хвороби

Врятувати пацієнта вдалося лише тому, що кілька років тому дослідники з Каліфорнійського університету та біолабораторії, що спонсорується фондом Марка Цукерберга та його дружини Прісцилли Чан, провели лабораторне тестування бібліотеки більш ніж з двох тисяч сполук на предмет їхнього впливу на баламутію.

Однією зі сполук, яка показала у 2018 році "в пробірці" відносно непоганий результат мав нітроксолін (nitroxoline). Ця давно відома речовина не була зареєстрована як протипаразитарний агент і навіть ніколи не випробовувалась в цій якості на людині. Однак у випадку каліфорнійського пацієнта лікарям вдалося отримати екстрений дозвіл Управління харчових продуктів та ліків (FDA) на його використання.

Нітроксолін, що використовується зазвичай для лікування бактеріальних інфекцій (і терапії одного з видів раку сечового міхура), виявився несподівано ефективним у боротьбі з амебою, що поїдає нейрони – прогрес комбінованої терапії був помічений вже на 15 день, і з того часу стан пацієнта не погіршувався.

Що відомо про амебу, яка з'їдає мозок

Сама амеба Balamuthia mandrillaris, як і її дещо відоміша далека родичка, амеба Naegleria fowleri, в нормі живе в грунті та воді і веде вільний спосіб життя – тобто не є паразитом. Проте дуже рідко вона здатна поринути у мозок.

У разі неглерії це відбувається в результаті купання в теплій воді стоячих водойм, коли амеба потрапляє в носову порожнину, а потім через нюховий епітелій проникає в нюхові нерви і зрештою переміщується в мозок. Про шляхи зараження баламутією відомо досить мало лише те, що вона проникає в організм при вдиханні і через відкриті рани, при цьому заражає не тільки мозок.

Якщо зараження мозку вже відбулося, організм виявляється проти навали амеб практично безпорадним. Одноклітинні починають поїдати клітини мозку замість своєї звичайної їжі, ґрунтових та водних бактерій, а імунна система в переважній більшості випадків нічого не може з цим вдіяти. Через руйнування нейронів когнітивні функції людини поступово деградують, а масове запалення мозку в кінцевому підсумку призводить до смерті.