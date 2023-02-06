Впервые смогли спасти человека, в мозг которого попала амеба-убийца

Врачи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско описали первый в истории случай успешного лечения заражения мозга одноклеточной амебой.

Летальность таких случаев составила более 90%, и никакой специфической терапии для них не было. Используя в качестве метода диагностики современную технологию чтения ДНК, а также экспериментальное вещество, ранее не испытанное по таким показаниям, ученым удалось остановить инфекцию и вернуть человека к жизни.

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Редкий случай заражения

Заражение произошло на севере Калифорнии летом 2021 года. В одну из больниц штата поступил 54-летний мужчина с дезориентацией, нарушением речи и частичным параличом. После проведения томографии оказалось, что в его мозгу начались масштабные повреждения неизвестной природы. Первоначальные исследования ничего определенного не дали, и медикам пришлось сделать биопсию нервной ткани.

Эта довольно опасная процедура принесла результат – после того, как было решено провести полное чтение ДНК из образца мозга. Это позволило сопоставить данные о генетическом материале в биопсии с последовательностью ДНК этой редкой амебы и таким образом подтвердить заражение амебой Balamuthia mandrillari.

Как нашли лекарство против болезни

Спасти пациента удалось лишь потому, что несколько лет назад исследователи из Калифорнийского университета и биолаборатории, спонсируемые фондом Марка Цукерберга и его супруги Присциллы Чан, провели лабораторное тестирование библиотеки более двух тысяч соединений на предмет их влияния на баламутию.

Одним из соединений, которое показало в 2018 году "в пробирке" относительно неплохой результат, был нитроксолин (nitroxoline). Это давно известное вещество не было зарегистрировано как противопаразитарный агент и даже никогда не испытывалось в этом качестве на человеке. Однако в случае калифорнийского пациента врачам удалось получить экстренное разрешение Управления пищевых продуктов и лекарств (FDA) на его использование.

Нитроксолин, используемый обычно для лечения бактериальных инфекций (и терапии одного из видов рака мочевого пузыря), оказался неожиданно эффективным в борьбе с амебой, поедающей нейроны – прогресс комбинированной терапии был замечен уже на 15 день, и с тех пор состояние пациента не ухудшалось. .

Что известно об амебе, которая съедает мозг

Сама амеба Balamuthia mandrillaris, как и ее известная дальняя родственница, амеба Naegleria fowleri, в норме живет в почве и воде и ведет свободный образ жизни – то есть не является паразитом. Однако очень редко она способна погрузиться в мозг.

В случае неглера это происходит в результате купания в теплой воде стоячих водоемов, когда амеба попадает в носовую полость, а затем через обонятельный эпителий проникает в обонятельные нервы и в конце концов перемещается в мозг. О путях заражения баламутией известно достаточно мало того, что она проникает в организм при вдыхании и через открытые раны, при этом заражает не только мозг.

Если заражение мозга уже произошло, организм оказывается против нашествия амеб практически беспомощным. Одноклеточные начинают поедать клетки мозга вместо своей обычной пищи, почвенных и водных бактерий, а иммунная система в подавляющем большинстве случаев ничего не может с этим поделать. Из-за разрушения нейронов когнитивные функции человека постепенно деградируют, а массовое воспаление мозга в конечном счете приводит к смерти.