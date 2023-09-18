ВООЗ попередила про новий штам коронавірусу і описала його головні ризики

У світі знову фіксують зростання кількості хворих на COVID-19, а у ВООЗ наголошують на серйозності ситуації. Виробники вакцин також прозвітували про готовність до нових сплесків захворюваності.

Ба більше, у декількох країнах вже зареєстрували перші випадки інфікування новим штамом вірусу. За даними ВООЗ коронавірусом повторно хворіють багато людей. За даними організації, станом на зараз в лікарнях перебувають сотні тисяч хворих.

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Причина сплеску захворюваності

Європейський центр контролю та профілактики захворювання інформує, що основною причиною підвищення захворюваності в Європі є сезон відпусток та подорожей, а також послаблення імунного захисту у населення.

Окрім того, з'явився новий штам COVID-19 – BA.2.86, який отримав назву "Пірола". Епідеміологи кажуть, що новий варіант коронавірусу здатен обходити імунітет, що підвищить ймовірність зараження. Також фахівці прогнозують, що новий штам викликатиме складніше протікання захворювання, ніж попередні штами.

Яка поширюваність нового штаму

Станом на зараз випадків інфікування"Піролою" зареєстровано небагато в декількох країнах, зокрема, США, Великій Британії та Германії.

Виробники вакцин на початку вересня після тестування оновлених вакцин заявили, що їх препарати будуть ефективними і проти нового штаму COVID-19. Вони вже отримали схвалення в Штатах та будуть використовуватись вже цієї осені.

Ситуація з захворюваністю в світі: актуально