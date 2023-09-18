ВОЗ предупредила о новом штамме коронавируса и описала его главные риски

В мире снова фиксируют рост количества больных COVID-19, а в ВОЗ отмечают серьезность ситуации. Производители вакцин также отчитались о готовности к новым всплескам заболеваемости.

Более того, в нескольких странах уже зарегистрировали первые случаи инфицирования новым штаммом вируса. По данным ВОЗ коронавирусом повторно болеют многие. По данным организации, в настоящее время в больницах находятся сотни тысяч больных.

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Причина всплеска заболеваемости

Европейский центр контроля и профилактики заболевания сообщает, что основной причиной повышения заболеваемости в Европе является сезон отпусков и путешествий, а также ослабление иммунной защиты у населения.

Кроме того, появился новый штамм COVID-19. BA.2.86, получивший название "Пирола". Эпидемиологи говорят, что новый вариант коронавируса способен обходить иммунитет, что повысит вероятность заражения. Также специалисты прогнозируют, что новый штамм будет вызывать более сложное течение заболевания, чем предыдущие штаммы.

Какая распространяемость нового штамма

По состоянию на сегодняшний день случаев инфицирования "Пиролой" зарегистрировано немного в нескольких странах, в частности, США, Великобритании и Германии.

Производители вакцин в начале сентября после тестирования обновленных вакцин заявили, что их препараты будут эффективны и против нового штамма COVID-19. Они уже получили одобрение в Штатах и будут использоваться уже этой осенью.

Ситуация с заболеваемостью в мире: актуально