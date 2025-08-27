Вакцинація по-новому: Україну чекають зміни в Національному календарі щеплень із 2026 року
- З 2026 року Україна оновить Національний календар щеплень, включаючи безкоштовну вакцинацію дівчат проти ВПЛ у віці 12-13 років та зміни в графіку щеплень від гепатиту B і КПК.
- Планується використання мультикомпонентних вакцин для захисту від кількох захворювань, зокрема гепатиту B, а також перенесення термінів щеплення від туберкульозу на 1 день після народження.
- МОЗ України працює над забезпеченням логістики, підготовкою медичних працівників та проведенням інформаційної кампанії для населення.
Міністерство охорони здоров’я України разом із провідними експертами та громадськими організаціями провело координаційну нараду щодо масштабного оновлення Національного календаря профілактичних щеплень, яке стартує з 1 січня 2026 року.
Під час робочої зустрічі керівники й фахівці ключових установ презентували дорожню карту впровадження нововведень, повідомляє 24 Канал з посиланням на МОЗ.
Йдеться про план дій – від визначення необхідного обсягу вакцин і їх закупівлі до організації логістики та збереження "холодового ланцюга", підготовки медичних працівників та масштабної інформаційної кампанії для населення.
Які нові щеплення та схеми з’являться з 2026 року
Найсуттєвіші зміни, які планує МОЗ:
- Запроваджується обов’язкове щеплення від вірусу папіломи людини (ВПЛ) для дівчат віком 12 – 13 років. Ця вакцина захищає від інфекції, що провокує більшість випадків раку шийки матки.
- Україна переходить лише на інактивовану поліовакцину (ІПВ), повністю відмовившись від оральної (ОПВ). Це відповідає міжнародним рекомендаціям і сприятиме остаточному викоріненню поліомієліту.
- У календар вводяться комбіновані вакцини – сучасні препарати, які дозволяють одночасно захистити дітей одразу від кількох інфекцій. Це значно зменшить кількість ін’єкцій і візитів до поліклініки.
- Буде скориговано графік вакцинації від низки хвороб: для більш ефективного імунного захисту змінюється вік проведення окремих щеплень.
Так, із 2026 року дівчата у 12 – 13 років зможуть отримати безкоштовну дозу вакцини проти ВПЛ – вперше ця вакцинація включена до державної програми. Це відповідає світовим трендам: за даними ВООЗ, однократне щеплення проти ВПЛ вже здійснюється у 75 країнах, ще у 149 – воно включене в національні програми імунізації. Перші партії 9-валентної вакцини Україна отримає наприкінці 2025 року.
Календарні зміни зачеплять і захист від гепатиту B: пропонується робити щеплення у 2, 4, 6 та 18 місяців, використовуючи мультикомпонентні вакцини (АКДП+Hib+ВГВ), що убезпечує дитину від кількох небезпечних захворювань за допомогою однієї ін’єкції. Раніше щеплення проводили окремо у 1 день, 2 та 6 місяців життя.
Вакцинацію від кору, паротиту та краснухи (КПК) також перенесуть: тепер щеплення пропонують робити у 1 та 4 роки (замість 1 та 6 років зараз). Така зміна дозволить формувати імунний захист у дітей раніше та знизить ризик спалахів у садках і школах.
Оновлення відбудеться й для щеплення від туберкульозу (БЦЖ) – тепер її проводитимуть уже через добу після народження, а не на 3 – 5-й день.
У МОЗ підкреслили: усі ці нововведення – виключно в інтересах здоров’я дітей та нації загалом, а правильна і своєчасна вакцинація – найнадійніший захист від небезпечних інфекцій.
