Міністерство охорони здоров’я України разом із провідними експертами та громадськими організаціями провело координаційну нараду щодо масштабного оновлення Національного календаря профілактичних щеплень, яке стартує з 1 січня 2026 року.

Під час робочої зустрічі керівники й фахівці ключових установ презентували дорожню карту впровадження нововведень, повідомляє 24 Канал з посиланням на МОЗ.

Йдеться про план дій – від визначення необхідного обсягу вакцин і їх закупівлі до організації логістики та збереження "холодового ланцюга", підготовки медичних працівників та масштабної інформаційної кампанії для населення.

Які нові щеплення та схеми з’являться з 2026 року

Найсуттєвіші зміни, які планує МОЗ:

Запроваджується обов’язкове щеплення від вірусу папіломи людини (ВПЛ) для дівчат віком 12 – 13 років. Ця вакцина захищає від інфекції, що провокує більшість випадків раку шийки матки. Україна переходить лише на інактивовану поліовакцину (ІПВ), повністю відмовившись від оральної (ОПВ). Це відповідає міжнародним рекомендаціям і сприятиме остаточному викоріненню поліомієліту. У календар вводяться комбіновані вакцини – сучасні препарати, які дозволяють одночасно захистити дітей одразу від кількох інфекцій. Це значно зменшить кількість ін’єкцій і візитів до поліклініки. Буде скориговано графік вакцинації від низки хвороб: для більш ефективного імунного захисту змінюється вік проведення окремих щеплень.

Так, із 2026 року дівчата у 12 – 13 років зможуть отримати безкоштовну дозу вакцини проти ВПЛ – вперше ця вакцинація включена до державної програми. Це відповідає світовим трендам: за даними ВООЗ, однократне щеплення проти ВПЛ вже здійснюється у 75 країнах, ще у 149 – воно включене в національні програми імунізації. Перші партії 9-валентної вакцини Україна отримає наприкінці 2025 року.

Календарні зміни зачеплять і захист від гепатиту B: пропонується робити щеплення у 2, 4, 6 та 18 місяців, використовуючи мультикомпонентні вакцини (АКДП+Hib+ВГВ), що убезпечує дитину від кількох небезпечних захворювань за допомогою однієї ін’єкції. Раніше щеплення проводили окремо у 1 день, 2 та 6 місяців життя.

Вакцинацію від кору, паротиту та краснухи (КПК) також перенесуть: тепер щеплення пропонують робити у 1 та 4 роки (замість 1 та 6 років зараз). Така зміна дозволить формувати імунний захист у дітей раніше та знизить ризик спалахів у садках і школах.

Оновлення відбудеться й для щеплення від туберкульозу (БЦЖ) – тепер її проводитимуть уже через добу після народження, а не на 3 – 5-й день.

У МОЗ підкреслили: усі ці нововведення – виключно в інтересах здоров’я дітей та нації загалом, а правильна і своєчасна вакцинація – найнадійніший захист від небезпечних інфекцій.