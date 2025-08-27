Министерство здравоохранения Украины вместе с ведущими экспертами и общественными организациями провело координационное совещание по масштабному обновлению Национального календаря профилактических прививок, которое стартует с 1 января 2026 года.

Во время рабочей встречи руководители и специалисты ключевых учреждений представили дорожную карту внедрения нововведений, сообщает 24 Канал со ссылкой на МИНЗДРАВ.

Речь идет о плане действий – от определения необходимого объема вакцин и их закупки до организации логистики и сохранения "холодовой цепи", подготовки медицинских работников и масштабной информационной кампании для населения.

Какие новые прививки и схемы появятся с 2026 года

Самые существенные изменения, которые планирует Минздрав:

Вводится обязательная прививка от вируса папилломы человека (ВПЧ) для девушек в возрасте 12 – 13 лет. Эта вакцина защищает от инфекции, что провоцирует большинство случаев рака шейки матки. Украина переходит только на инактивированную полиовакцину (ИПВ), полностью отказавшись от оральной (ОПВ). Это соответствует международным рекомендациям и будет способствовать окончательному искоренению полиомиелита. В календарь вводятся комбинированные вакцины – современные препараты, которые позволяют одновременно защитить детей сразу от нескольких инфекций. Это значительно уменьшит количество инъекций и визитов в поликлинику. Будет скорректирован график вакцинации от ряда болезней: для более эффективной иммунной защиты меняется возраст проведения отдельных прививок.

Так, с 2026 года девушки в 12 – 13 лет смогут получить бесплатную дозу вакцины против ВПЧ – впервые эта вакцинация включена в государственную программу. Это соответствует мировым трендам: по данным ВОЗ, однократная прививка против ВПЧ уже осуществляется в 75 странах, еще в 149 – она включена в национальные программы иммунизации. Первые партии 9-валентной вакцины Украина получит в конце 2025 года.

Календарные изменения затронут и защиту от гепатита B: предлагается делать прививки в 2, 4, 6 и 18 месяцев, используя мультикомпонентные вакцины (АКДС + Hib + ВГВ), что защищает ребенка от нескольких опасных заболеваний с помощью одной инъекции. Ранее прививки проводили отдельно в 1 день, 2 и 6 месяцев жизни.

Вакцинацию от кори, паротита и краснухи (КПК) также перенесут: теперь прививки предлагают делать в 1 и 4 года (вместо 1 и 6 лет сейчас). Такое изменение позволит формировать иммунную защиту у детей раньше и снизит риск вспышек в садах и школах.

Обновление произойдет и для прививки от туберкулеза (БЦЖ) – теперь ее будут проводить уже через сутки после рождения, а не на 3 – 5-й день.

В Минздраве подчеркнули: все эти нововведения – исключительно в интересах здоровья детей и нации в целом, а правильная и своевременная вакцинация – самая надежная защита от опасных инфекций.