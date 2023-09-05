Скільки українців втратили кінцівки через війну: страшна статистика

З 24 лютого минулого року, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, близько 20 тисяч українців втратили щонайменше одну кінцівку.

Про це розповіла керівниця центру реабілітації українців, які постраждали від війни Superhumans Ольга Руднєва. За її словами, в Україні не вистачає кваліфікованих фахівців у сфері протезування, аби відповідати зростаючим потребам.

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Скільки українців втратили кінцівки через війну

До війни, лише п'ятеро спеціалістів з усієї України отримали офіційну реабілітаційну підготовку для ампутацій рук або кистей, що, за звичайних обставин, траплялися рідше, ніж ампутації ніг чи ступнів, зауважує вона.

Руднєва провела підрахунок, згідно з яким з початку війни близько 20 тисяч українців перенесли щонайменше одну ампутацію. Хоча не вказується, скільки з них є військовослужбовцями, але поранення від вибухів стали одними з найпоширеніших на війні, яка ведеться з величезною лінією фронту.

Психологічні проблеми

Важко підрахувати, скільки українців отримали психологічні травми через війну. За інформацією ВООЗ, майже 10 мільйонів жителів України можуть зіткнутися з психологічними проблемами і найпоширенішим з них буде ПТСР.

Люди з ПТСР відчувають інтенсивні тривожні думки та почуття, пов'язані з пережитим, які зберігаються протягом тривалого часу після травмуючої події. Вони можуть знову переживати подію у вигляді спогадів або кошмарів. Люди з ПТСР можуть уникати ситуацій або людей, які нагадують їм про подію, що травмує, і у них можуть бути сильні негативні реакції на такі речі, як гучний шум або випадковий дотик. Зазвичай лікування цього стану складається з психотерапії та ліків.