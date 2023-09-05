Сколько украинцев потеряли конечности из-за войны: страшная статистика

С 24 февраля прошлого года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, около 20 тысяч украинцев потеряли как минимум одну конечность.

Об этом рассказала руководитель центра реабилитации украинцев, пострадавших от войны Superhumans Ольга Руднева. По ее словам, в Украине не хватает квалифицированных специалистов в сфере протезирования, чтобы отвечать растущим потребностям.

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Сколько украинцев потеряли конечности из-за войны

До войны, только пятеро специалистов со всей Украины получили официальную реабилитационную подготовку для ампутаций рук или кистей, которые при обычных обстоятельствах случались реже, чем ампутации ног или ступней, отмечает она.

Руднева провела подсчет, согласно которому с начала войны около 20 тысяч украинцев перенесли как минимум одну ампутацию. Хотя не указывается, сколько из них военнослужащих, но ранения от взрывов стали одними из самых распространенных на войне, которая ведется с огромной линией фронта.

Психологические проблемы

Трудно подсчитать, сколько украинцев получили психологические травмы из-за войны. По информации ВОЗ, почти 10 миллионов жителей Украины могут столкнуться с психологическими проблемами и самым распространенным из них будет ПТСР.

Люди с ПТСР испытывают интенсивные тревожные мысли и чувства, связанные с пережитым, сохраняющимся в течение длительного времени после травмирующего события. Они могут снова переживать событие в виде воспоминаний или кошмаров. Люди с ПТСР могут избегать ситуаций или людей, которые напоминают им о травмирующем событии, и у них могут быть сильные негативные реакции на такие вещи, как громкий шум или случайное прикосновение. Обычно лечение этого состояния состоит из психотерапии и лекарства.