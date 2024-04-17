Поза межами мозку: назвали нові причини виникнення хвороби Паркінсона

Дослідження природи виникнення хвороби Паркінсона набувають нових горизонтів, що відкриває потенційні механізми лікування та профілактики цього нейродегенеративного розладу.

Зокрема, науковці уважно вивчають джерела токсичних білків, які лежать в основі хвороби Паркінсона.

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Причини поза межами мозку

У 2003 році доктор медичних наук, німецький патолог Гайко Браак вперше припустив, що причини початку захворювання ховаються за межами мозку.

Нещодавно у "Журналі хвороби Паркінсона" опублікували статтю, де було представлено гіпотезу з причинами виникнення хвороби, зокрема через вплив токсинів навколишнього середовища.

У дослідженні йшлось, що хвороба може бути результатом процесів, які починаються або в нюховому центрі мозку, або в кишковому тракті тіла. Тобто, спричиняти розвиток захворювання можуть деякі пестициди, хімічні речовини для чищення та забруднення повітря.

"Ця системна хвороба, ймовірно, починається в носі та кишечнику, що пов'язано із навколишнім середовищем", – припустив доктор медичних наук Рей Дорсі з Медичного центру Університету Рочестера, співавтор дослідження.

Який саме зв'язок токсинів і Паркінсона

Зауважте! Ці дані підтверджують, що запобігання хворобі Паркінсона можливе, якщо прибрати фактор токсинів.

В центрі уваги — неправильно згорнутий білок, відомий як альфа-синуклеїн. Результати дослідження вказують, що токсини довкілля, як-от хімічні речовини для чищення та пестициди, можуть бути загальними джерелами цього білка.

"Трихлоретилен і перхлоретилен, а також паракват, широко використовуваний гербіцид, можуть бути пов'язані з розвитком токсичного альфа-синуклеїну", – ідеться у дослідженні.

Механізм поширення хвороби може бути різним залежно від того, чи починається патологія в мозку, чи в організмі. А хімічні речовини можуть потрапити в мозок через нерви, які відповідають за нюх, або через травний тракт.

В обох випадках альфа-синуклеїн може поширюватися нервами, що провокує загибель нейронів, які відповідають за рух, що характерно для хвороби Паркінсона.

Що це означає

Нові припущення підкреслюють важливість розуміння ролі навколишнього середовища в розвитку хвороби Паркінсона. А масштабніші дослідження в цій галузі можуть допомогти у розумінні і розробці стратегій лікування та профілактики цього нейродегенеративного розладу.