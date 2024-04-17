Вне мозга: назвали новые причины возникновения болезни Паркинсона

Исследования природы возникновения болезни Паркинсона приобретают новые горизонты, что открывает потенциальные механизмы лечения и профилактики этого нейродегенеративного расстройства.

В частности, ученые внимательно изучают источники токсичных белков, которые лежат в основе болезни Паркинсона.

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Причины за пределами мозга

В 2003 году доктор медицинских наук, немецкий патолог Гайко Браак впервые предположил, что причины начала заболевания скрываются за пределами мозга.

Недавно в "Журнале болезни Паркинсона" опубликовали статью, где была представлена гипотеза с причинами возникновения болезни, в частности из-за влияния токсинов окружающей среды.

В исследовании говорилось, что болезнь может быть результатом процессов, которые начинаются или в обонятельном центре мозга, или в кишечном тракте тела. То есть, вызывать развитие заболевания могут некоторые пестициды, химические вещества для чистки и загрязнения воздуха.

"Эта системная болезнь, вероятно, начинается в носу и кишечнике, что связано с окружающей средой", – предположил доктор медицинских наук Рэй Дорси из Медицинского центра Университета Рочестера, соавтор исследования.

Какая именно связь токсинов и Паркинсона

Заметьте! Эти данные подтверждают, что предотвращение болезни Паркинсона возможно, если убрать фактор токсинов.

В центре внимания - неправильно свернутый белок, известный как альфа-синуклеин. Результаты исследования указывают, что токсины окружающей среды, например химические вещества для чистки и пестициды, могут быть общими источниками этого белка.

"Трихлорэтилен и перхлорэтилен, а также паракват, широко используемый гербицид, могут быть связаны с развитием токсичного альфа-синуклеина", – говорится в исследовании.

Механизм распространения болезни может быть разным в зависимости от того, начинается ли патология в мозге, или в организме. А химические вещества могут попасть в мозг через нервы, которые отвечают за обоняние, или через пищеварительный тракт.

В обоих случаях альфа-синуклеин может распространяться по нервам, что провоцирует гибель нейронов, которые отвечают за движение, что характерно для болезни Паркинсона.

Что это означает

Новые предположения подчеркивают важность понимания роли окружающей среды в развитии болезни Паркинсона. А более масштабные исследования в этой области могут помочь в понимании и разработке стратегий лечения и профилактики этого нейродегенеративного расстройства.