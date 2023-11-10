Виявили клітини, які відповідають за старіння: до чого тут вітамін С

Тема старіння хвилює науковців чи не найбільше, досліджень на цю тему багато, а ось знань - усе ще не достатньо для повного розуміння процесу. І тим більше щодо механізмів його уповільнення. Гарні новини є від китайських учених, які виявили унікальну групу клітин.

Стаття, опублікована 31 жовтня в журналі Nature, містить висновки 7-річного дослідження. Ця унікальна група клітин впливає на появу зморшок і не тільки

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Цей підтип клітин оточує моторні нейрони в спинному мозку і, як вважаються, прискорюють процес старіння, що робить його поширеним серед людей похилого віку.

Ці окремі клітинні кластери мають певну життєву мету. Наше дослідження показало, що вони виділяють "токсичний" білок, який сприяє прискоренню старіння моторних нейронів,

– сказав Чжан Вейці з Пекінського інституту геноміки.

Учені провели експеримент з мавпами

Тож, вчені також перевірили, чи може вітамін С мати антивікові властивості у зменшенні ознак старіння. А для цього вони провели експеримент на мавпах віком 17 – 18 років, їх випадковим чином розділили на дві групи:

перша група отримувала щоденну дозу вітаміну С у 30 міліграмів на кілограм розчинену у питній воді, її тваринам давали випивати щодня після сніданку, упродовж 40 місяців.

друга група – отримувала таку ж кількість питної води, але без добавок. Це була контрольна група.

Чи варто приймати вітамін С

Дослідники побачили суттєве покращення показників, пов'язаних зі старінням, для моторних нейронів літніх приматів, що свідчить про користь добавок з вітаміном С.

Водночас вчені наголосили, що наразі не варто самостійно приймати добавки. Потрібні подальші дослідження, аби підтвердити цей експеримент.