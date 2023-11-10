Обнаружили клетки, отвечающие за старение: при чем здесь витамин С

Тема старения волнует ученых больше всего, исследований на эту тему много, а вот знаний - все еще недостаточно для полного понимания процесса. И тем более насчет механизмов его замедления. Хорошие новости от китайских ученых, которые обнаружили уникальную группу клеток.

Статья, опубликованная 31 октября в журнале Nature, содержит выводы 7-летнего исследования Эта уникальная группа клеток влияет на появление морщин и не только

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Этот подтип клеток окружает моторные нейроны в спинном мозге и, как считают, ускоряют процесс старения, что делает его распространенным среди пожилых людей.

Эти отдельные клеточные кластеры преследуют определенную жизненную цель. Наше исследование показало, что они выделяют "токсичный" белок, способствующий ускорению старения моторных нейронов.

– сказал Чжан Вейци из Пекинского института геномики.

Ученые провели эксперимент с обезьянами

Ученые также проверили, может ли витамин С обладать антивозрастными свойствами в уменьшении признаков старения. А для этого они провели эксперимент на обезьянах 17 – 18 лет, их случайным образом разделили на две группы:

первая группа получала ежедневную дозу витамина С в 30 миллиграммов на килограмм растворенную в воде, ее животным давали выпивать ежедневно после завтрака, в течение 40 месяцев.

вторая группа – получала такое же количество питьевой воды, но без добавок. Это была контрольная группа.

Стоит ли принимать витамин С

Исследователи увидели существенное улучшение показателей, связанных со старением, для моторных нейронов пожилых приматов, что свидетельствует о пользе добавок с витамином С.

В то же время ученые подчеркнули, что пока не следует самостоятельно принимать добавки. Нужны дальнейшие исследования, чтобы подтвердить этот эксперимент.