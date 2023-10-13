"Заразний рак": виявили стародавній рак, який може поширюватись по воді

Трансмісивний рак, який здатний поширюватись як вірус, звучить жахаюче. Це ніби сюжет апокаліптичного фільму, але у тваринному світі це реальність.

Вчені виявили два штами стародавньої форми раку, які викликають у молюсків щось подібне на лейкемію.

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Як поширюється трансвимірний рак

Цей рак може поширюватись через воду, трансмісивні пухлинні клітини вільно плавають, як мікроскопічні бактерії, перш ніж їх поглинають молюски, де ці клітини розмножуючись у своєму хазяїні.

Цей спосіб інфікування схожий на той, який розповсюджений серед тасманійських дияволів (вид хижих сумчастих ссавців), які підхоплюють ракові клітини, через укуси або здатні передавати їх через спаровування.

Це все ще вкрай рідкісне явище

Заразний рак у природі вважається досить рідкісним, скоріше випадковістю, яка зустрічається в обмеженій кількості видів тварин.

Втім, останні дані вчених щодо молюсків підвищує ймовірність того, що існує більше форм раку, які можуть становити потенційну загрозу для людей.

Вчені заспокоюють, наразі лише в надзвичайно рідкісних випадках рак може передаватися людям, як інфекційне захворювання. Зокрема, у світі зафіксовано кілька випадків передачі раку від матері своїм дітям під час вагітності.