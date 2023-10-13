"Заразный рак": обнаружили древний рак, который может распространяться по воде

Трансмиссивный рак, способный распространяться как вирус, звучит ужасающе. Это как сюжет апокалиптического фильма, но в животном мире это реальность.

Ученые обнаружили два штамма древней формы рака, которые вызывают у моллюсков нечто вроде лейкемии.

Смотрите также Неожиданный способ, который убережет от нескольких видов рака

Как распространяется трансмерный рак

Этот рак может распространяться через воду, трансмиссивные опухолевые клетки свободно плавают, как микроскопические бактерии, прежде чем поглощают моллюски, где эти клетки размножаются в своем хозяине.

Этот способ инфицирования похож на тот, который распространен среди тасманийских дьяволов (вид хищных сумчатых млекопитающих), подхватывающих раковые клетки, через укусы или способные передавать их через спаривание.

Это все еще крайне редкое явление

Заразный рак в природе считается довольно редким, скорее случайностью, встречающейся в ограниченном количестве видов животных.

Впрочем, последние данные ученых по моллюскам повышают вероятность того, что существует больше форм рака, которые могут представлять потенциальную угрозу для людей.

Ученые успокаивают, что только в чрезвычайно редких случаях рак может передаваться людям, как инфекционное заболевание. В частности, в мире зафиксировано несколько случаев передачи рака от матери своим детям во время беременности.