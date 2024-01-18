Поєднання віагри з популярними ліками може вбити

Дослідники зі Швеції попередили про підвищений ризик смерті при одночасному використанні препаратів для підвищення потенції, таких як віагра, та серцевих ліків на основі органічних нітратів. Вони також виявили, що при сумісному застосуванні зазначених ліків зростає ймовірність інфаркту та серцевої недостатності.

Медикаменти для боротьби з еректильною дисфункцією, у тому числі "Віагра", "Сіаліс" та їхні аналоги, містять інгібітори фосфодіестерази 5-го типу (ФДЕ-5). Вони не рекомендуються для застосування при лікуванні стенокардії з використанням органічних нітратів.

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Поєднання ліків

Поєднання цих двох типів ліків посилює гіпотензивну дію, що знижує артеріальний тиск, і може викликати серйозні побічні ефекти, аж до смерті.

Проте, нітратовмісні серцеві ліки, наприклад, нітрогліцерин, зазвичай використовуються для екстреної допомоги при раптовій атаці стенокардії. Препарати для покращення потенції також застосовуються при необхідності. Теоретично, приймання цих медикаментів можна не поєднувати, щоб мінімізувати побічні ефекти.

Нове дослідження віагри

Фахівці з кількох навчальних та дослідницьких центрів Швеції, включаючи Каролінський інститут, вирішили проаналізувати наслідки лікування ФДЕ-5 у чоловіків, які страждають на стабільну коронарну недостатність і приймають нітрати. У дослідженні вони використовували інформацію з національних регістрів Швеції про пацієнтів і препарати, що їм призначаються, з 2005 по 2013 рік.

Дослідники встановили, що комбінування ФДЕ-5 та препаратів на основі органічних нітратів пов'язане зі збільшенням ризику смерті на 35 – 40%. Крім того, у таких пацієнтів ймовірність інфаркту та серцевої недостатності збільшується на 70%.

Автори статті наполегливо рекомендують бути обережними при призначенні ФДЕ-5 чоловікам із серцево-судинними захворюваннями, які приймають ліки на основі нітратів.