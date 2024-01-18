Сочетание виагры с популярным лекарством может убить

Исследователи из Швеции предупредили о повышенном риске смерти при одновременном использовании препаратов для повышения потенции, таких как виагра, и сердечных лекарств на основе органических нитратов. Они также обнаружили, что при совместном применении указанных лекарств возрастает вероятность инфаркта и сердечной недостаточности.

Медикаменты для борьбы с эректильной дисфункцией, в том числе "Виагра", "Сиалис" и их аналоги, содержат ингибиторы фосфодиэстеразы 5-го типа (ФДЭ-5). Они не рекомендуются для применения в лечении стенокардии с использованием органических нитратов.

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Сочетание лекарств

Сочетание этих двух типов лекарства усиливает гипотензивное действие, снижающее артериальное давление, и может вызвать серьезные побочные эффекты, вплоть до смерти.

Однако нитратосодержащие сердечные лекарства, например нитроглицерин, обычно используются для экстренной помощи при внезапной атаке стенокардии. Препараты для улучшения потенции применяются при необходимости. Теоретически, прием этих медикаментов можно не совмещать, чтобы минимизировать побочные эффекты.

Новое исследование виагры

Специалисты из нескольких учебных и исследовательских центров Швеции, включая Каролинский институт, решили проанализировать последствия лечения ФДЭ-5 у мужчин, страдающих стабильной коронарной недостаточностью и принимающих нитраты. В исследовании они использовали информацию из национальных регистров Швеции о пациентах и назначаемых им препаратах с 2005 по 2013 год.

Исследователи установили, что комбинирование ФДЭ-5 и препаратов на основе органических нитратов связано с увеличением риска смерти на 35-40%. Кроме того, у таких пациентов вероятность инфаркта и сердечной недостаточности увеличивается на 70%.

Авторы статьи настоятельно рекомендуют быть осторожными при назначении ФДЭ-5 мужчинам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, принимающими лекарства на основе нитратов.