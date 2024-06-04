У США третя людина заразилась пташиним грипом: наскільки він небезпечний

Офіційні органи влади США підтвердили новий, третій за рахунком випадок зараження людини вірусом пташиного грипу. Цей випадок став другим у штаті Мічиган. Працівник молочного виробництва, що заразився, відчував симптоми, схожі на звичайний грип.

Нове зараження пташиним грипом

Центри з контролю та запобігання захворюванням США (CDC) офіційно підтвердили це зараження 30 травня. Як і в попередніх випадках, пацієнт, який отримав позитивний тест, працював на молочній фермі і, найімовірніше, був інфікований від корови-носія вірусу.

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Фахівці запевняють, що ці випадки інфікування не пов'язані між собою та загальний ризик для людей залишається відносно низьким. Рекомендовано уникати контакту з тваринами, зокрема з тими, які хворіють або вже мертві, а також з їхніми екскрементами, підстилкою та непастеризованим молоком.

У третьої зараженої людини були помічені такі симптоми: кашель, закладеність носа, біль у горлі та сльозогінність очей. У двох попередніх пацієнтів було лише почервоніння очей. Всі заражені чоловіки успішно одужали після приймання антивірусних препаратів.

Що відомо про поширення пташиного грипу у США

Експерти наголошують, що зміни у симптомах не роблять вірус більш небезпечним.

На цей час вірус пташиного грипу виявили у дев'ятьох штатах у США. У Мічигані зафіксовано вже 22 випадки зараження великої рогатої худоби. Перша людина в цьому штаті заразилася через прямий контакт ока із зараженим молоком.

Перший випадок інфікування вірусом H5N1 у країні був зареєстрований у штаті Техас – його викликав контакт з інфікованою коровою.

У випадку з останнім, третім пацієнтом зараз проводиться генетичний аналіз вірусу, який поки що підтвердив підтип H5 вірусу. Швидше за все, остаточний аналіз покаже, що це H5N1, виходячи з анамнезу пацієнта та його контактів із зараженою худобою.

Важливо відзначити, що пташиний грип вражає не лише людей, корів та птахів. Раніше цього місяця вірус виявили в альпак на фермі в штаті Айдахо, а також у кішок у Техасі. На жаль, для деяких домашніх тварин H5N1 виявився смертельним.