В США третий человек заразился птичьим гриппом: насколько он опасен
Источник:CDC
Официальные органы власти США подтвердили новый, третий по счету случай заражения человека вирусом птичьего гриппа. Этот случай стал вторым в штате Мичиган. Заразившийся работник молочного производства испытывал симптомы, похожие на обычный грипп.
Новое заражение птичьим гриппом
Центры по контролю и предотвращению заболеваний США (CDC) официально подтвердили это заражение 30 мая. Как и в предыдущих случаях, пациент, получивший положительный тест, работал на молочной ферме и, вероятнее всего, был инфицирован от коровы-носителя вируса.
Также на тему Российские пропагандисты врут, что украинцы заразят птичьим гриппом приграничные регионы
Специалисты уверяют, что эти случаи инфицирования не связаны между собой и общий риск для людей остается относительно низким. Рекомендуется избегать контакта с животными, в частности с теми, которые болеют или уже мертвые, а также с их экскрементами, подстилкой и непастеризованным молоком.
У третьего зараженного человека были замечены следующие симптомы: кашель, заложенность носа, боль в горле и слезоточивость глаз. У двух предыдущих пациентов было только покраснение глаз. Все зараженные мужчины успешно выздоровели после приема антивирусных препаратов.
Что известно о распространении птичьего гриппа в США
В настоящее время вирус птичьего гриппа обнаружили в девяти штатах в США. В Мичигане зафиксировано уже 22 случая заражения крупного рогатого скота. Первый человек в этом штате заразился через прямой контакт глаза с зараженным молоком.
Первый случай инфицирования вирусом H5N1 в стране был зарегистрирован в штате Техас – его вызвал контакт с инфицированной коровой.
В случае с последним, третьим пациентом сейчас проводится генетический анализ вируса, который пока подтвердил подтип H5 вируса. Скорее всего, окончательный анализ покажет, что это H5N1, исходя из анамнеза пациента и его контактов с зараженным скотом.
Важно отметить, что птичий грипп поражает не только людей, коров и птиц. Ранее в этом месяце вирус обнаружили у альпак на ферме в штате Айдахо, а также у кошек в Техасе. К сожалению, для некоторых домашних животных H5N1 оказался смертельным.