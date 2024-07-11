Чому деякі люди худнуть менше при однаковому фізичному навантаженні

Дослідники з Університету Кобе в Японії відкрили новий механізм, який впливає на втрату ваги під час однакових вправ, що пов'язане з енергетичними процесами в організмі.

Попередні дослідження показали, що у відповідь на активність людський організм виробляє сигнальні молекули білка PGC-1, які регулюють енергетичний обмін. Однак залишалося незрозумілим, чи стане людина швидше худнути за допомогою тренувань, якщо збільшити кількість цього білка.

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Нове дослідження схуднення

Автори нового дослідження, фахівці з Університету Кобе в Япомні, раніше виявили, що PGC-1 є кілька варіацій. При цьому нещодавно відкритих молекул типів b і c під час тренування виробляється в десятки разів більше від відомих молекул типу а.

В ході експерименту з мишами, в яких вимкнули здатність виробляти варіанти b і c, вчені виявили, що ці тварини використовували менше кисню та менше жиру під час та після вправ. Це вказує на те, що їхній метаболізм не відповідав на вправи з боку енергетичного обміну, хоча м'язова маса збільшувалася незалежно від здатності виробляти ці варіанти білка.

Молекули відповідальні за втрату ваги

Також було проведено дослідження за участю людей, включаючи тих, хто страждає на цукровий діабет 2 типу, щоб зрозуміти, як нові типи сигнальних молекул впливають на енергетичний обмін. Учасники виконували вправи протягом 30 хвилин і перебували під наглядом протягом трьох годин після.

Спостереження показали, що низький рівень молекул типів b та c корелював зі зменшеним споживанням кисню та зниженням енерговитрат, що призводило до збільшення жирових відкладень, незалежно від наявності діабету.

На основі цих результатів автори передбачають можливість створення нових терапевтичних засобів проти ожиріння, які стимулюватимуть витрату енергії шляхом підвищення рівня сигнальних молекул типів b та c. Це може призвести до розробки нових ліків, які сприяють втраті ваги без зміни дієти та збільшення фізичної активності.