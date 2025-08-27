Ібупрофен і парацетамол (ацетамінофен) належать до найпопулярніших безрецептурних засобів для зниження температури та полегшення болю. Однак згідно з новими дослідженнями, саме їхнє широке застосування може впливати на серйозну проблему сучасної медицини – стійкість бактерій до антибіотиків.

Дослідники з Університету Південної Австралії та Університету Аделаїди з’ясували: як окремо, так і разом ці два препарати сприяли розвитку резистентності бактерій до антибактеріальних засобів. Науковці оприлюднили висновки у журналі npj Antimicrobials and Resistance, передає 24 Канал.

Нове дослідження ібупрофену і парацетамолу

У рамках експерименту вони дослідили взаємодію кишкової палички (Escherichia coli) – бактерії, що частіше не є небезпечною, але інколи може стати джерелом інфекцій і тяжких отруєнь.

Матеріал для роботи зібрали зі зразків калу мешканців будинку для літніх людей у місті Аделаїда. Культивовані штами E. coli в лабораторних умовах піддавали впливу антибіотика ципрофлоксацину у поєднанні з не антибактеріальними препаратами, зокрема, ібупрофеном і парацетамолом.

Популярні ліки роблять бактерії стійкими

Результати експерименту виявились доволі тривожними: ібупрофен і парацетамол суттєво підвищували частоту мутацій у бактерій, сприяючи появі стійких до антибіотиків форм E. coli. Особливо вираженим цей ефект був при одночасному використанні обох препаратів разом з ципрофлоксацином. Це дозволяло бактеріям не просто виживати, а й розвивати імунітет не тільки до ципрофлоксацину, а й до інших лікарських засобів різних груп.

Дослідження також дало змогу краще зрозуміти генетичні механізми стійкості бактерій: ібупрофен і парацетамол активізували особливі захисні системи мікроорганізмів, що знижувало дієвість антибіотиків.

Ці результати – ще одне нагадування медикам і фармацевтам про важливість зваженого підходу до призначення комбінованих препаратів, особливо для людей похилого віку, які часто приймають багато ліків одночасно протягом тривалого часу.

Це не означає, що варто повністю відмовитись від використання ібупрофену чи парацетамолу. Важливо уважно стежити за тим, як ці препарати можуть впливати на дію антибіотиків і враховувати потенційні ризики,

– резюмували автори дослідження.

За даними ВООЗ, щороку близько п’яти мільйонів людей у світі помирають через інфекції, викликані антибіотикорезистентними бактеріями. Експерти попереджають: якщо не вжити невідкладних заходів, до 2050 року ця цифра може зрости до десяти мільйонів.