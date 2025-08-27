Ибупрофен и парацетамол (ацетаминофен) относятся к самым популярным безрецептурным средствам для снижения температуры и облегчения боли. Однако согласно новым исследованиям, именно их широкое применение может влиять на серьезную проблему современной медицины – устойчивость бактерий к антибиотикам.

Исследователи из Университета Южной Австралии и Университета Аделаиды выяснили: как отдельно, так и вместе эти два препарата способствовали развитию резистентности бактерий к антибактериальным средствам. Ученые обнародовали выводы в журнале npj Antimicrobials and Resistance, передает 24 Канал.

Новое исследование ибупрофена и парацетамола

В рамках эксперимента они исследовали взаимодействие кишечной палочки (Escherichia coli) – бактерии, что чаще не является опасной, но иногда может стать источником инфекций и тяжелых отравлений.

Материал для работы собрали из образцов кала жителей дома престарелых в городе Аделаида. Культивируемые штаммы E. coli в лабораторных условиях подвергали воздействию антибиотика ципрофлоксацина в сочетании с не антибактериальными препаратами, в частности, ибупрофеном и парацетамолом.

Популярные лекарства делают бактерии устойчивыми

Результаты эксперимента оказались довольно тревожными: ибупрофен и парацетамол существенно повышали частоту мутаций у бактерий, способствуя появлению устойчивых к антибиотикам форм E. coli. Особенно выраженным этот эффект был при одновременном использовании обоих препаратов вместе с ципрофлоксацином. Это позволяло бактериям не просто выживать, но и развивать иммунитет не только к ципрофлоксацину, но и к другим лекарственным средствам различных групп.

Исследование также позволило лучше понять генетические механизмы устойчивости бактерий: ибупрофен и парацетамол активизировали особые защитные системы микроорганизмов, что снижало действенность антибиотиков.

Эти результаты – еще одно напоминание медикам и фармацевтам о важности взвешенного подхода к назначению комбинированных препаратов, особенно для пожилых людей, которые часто принимают много лекарств одновременно в течение длительного времени.

Это не означает, что стоит полностью отказаться от использования ибупрофена или парацетамола. Важно внимательно следить за тем, как эти препараты могут влиять на действие антибиотиков и учитывать потенциальные риски,

– резюмировали авторы исследования.

По данным ВОЗ, каждый год около пяти миллионов людей в мире умирают из-за инфекций, вызванных антибиотикорезистентными бактериями. Эксперты предупреждают: если не принять безотлагательные меры, к 2050 году эта цифра может вырасти до десяти миллионов.