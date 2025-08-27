Ибупрофен и парацетамол не настолько безопасны, как считалось: обнаружили новое негативное действие
- Ибупрофен и парацетамол могут способствовать развитию устойчивости бактерий к антибиотикам, особенно в сочетании с ципрофлоксацином.
- Исследования показали, что эти препараты активизируют защитные системы бактерий, снижая эффективность антибиотиков, что является важным для медикаментозного контроля, особенно у пожилых людей.
- ВОЗ предупреждает о росте смертности из-за антибиотикорезистентности, которая может достичь десяти миллионов случаев в год к 2050 году, если не принять соответствующих мер.
Ибупрофен и парацетамол (ацетаминофен) относятся к самым популярным безрецептурным средствам для снижения температуры и облегчения боли. Однако согласно новым исследованиям, именно их широкое применение может влиять на серьезную проблему современной медицины – устойчивость бактерий к антибиотикам.
Исследователи из Университета Южной Австралии и Университета Аделаиды выяснили: как отдельно, так и вместе эти два препарата способствовали развитию резистентности бактерий к антибактериальным средствам. Ученые обнародовали выводы в журнале npj Antimicrobials and Resistance, передает 24 Канал.
Новое исследование ибупрофена и парацетамола
В рамках эксперимента они исследовали взаимодействие кишечной палочки (Escherichia coli) – бактерии, что чаще не является опасной, но иногда может стать источником инфекций и тяжелых отравлений.
Материал для работы собрали из образцов кала жителей дома престарелых в городе Аделаида. Культивируемые штаммы E. coli в лабораторных условиях подвергали воздействию антибиотика ципрофлоксацина в сочетании с не антибактериальными препаратами, в частности, ибупрофеном и парацетамолом.
Популярные лекарства делают бактерии устойчивыми
Результаты эксперимента оказались довольно тревожными: ибупрофен и парацетамол существенно повышали частоту мутаций у бактерий, способствуя появлению устойчивых к антибиотикам форм E. coli. Особенно выраженным этот эффект был при одновременном использовании обоих препаратов вместе с ципрофлоксацином. Это позволяло бактериям не просто выживать, но и развивать иммунитет не только к ципрофлоксацину, но и к другим лекарственным средствам различных групп.
Исследование также позволило лучше понять генетические механизмы устойчивости бактерий: ибупрофен и парацетамол активизировали особые защитные системы микроорганизмов, что снижало действенность антибиотиков.
Эти результаты – еще одно напоминание медикам и фармацевтам о важности взвешенного подхода к назначению комбинированных препаратов, особенно для пожилых людей, которые часто принимают много лекарств одновременно в течение длительного времени.
Это не означает, что стоит полностью отказаться от использования ибупрофена или парацетамола. Важно внимательно следить за тем, как эти препараты могут влиять на действие антибиотиков и учитывать потенциальные риски,
– резюмировали авторы исследования.
По данным ВОЗ, каждый год около пяти миллионов людей в мире умирают из-за инфекций, вызванных антибиотикорезистентными бактериями. Эксперты предупреждают: если не принять безотлагательные меры, к 2050 году эта цифра может вырасти до десяти миллионов.
Важно! Этот материал носит исключительно информационный характер и не может являться основой для постановки диагноза или медицинских выводов. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях в области медицины. Если Вас беспокоят проблемы со здоровьем, обязательно обратитесь к врачу.