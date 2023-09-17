Знайшли нові позитивні властивості канабісу для людей з хронічними хворобами

Дослідження на досить великій вибірці показало, що використання медичної марихуани допомогло суттєво змінити самопочуття людей із хронічними захворюваннями різного профілю.

У низці країн, у тому числі в Канаді, більшості штатів США та Австралії, дозволено використання марихуани з лікувальною метою. Каннабіноїди застосовують для зняття симптомів деяких захворювань, зокрема онкологічних.

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Наприклад, медичну марихуану виписують при хронічних болях і спазмах, нудоті для поліпшення апетиту у хворих на СНІД. Канабіс курять, у тому числі за допомогою вапоризаторів, або вживають у вигляді екстрактів та оральних спреїв.

Нове дослідження медичного канабісу

В Австралії проводять одне з найбільших у світі багаторічних досліджень, які вивчають вплив лікарських конопель на якість життя пацієнтів з хронічними хворобами. У проєкті The Quality of Life Evaluation Study (QUEST) беруть участь будь-які хронічні хворі, яким з листопада 2020 по грудень 2021 призначили медичний канабіс. У роботі, опублікованій у журналі, розказано про результати лікування у пацієнтів після трьох місяців терапії марихуаною.

Вчені проаналізували стан 2327 хронічних хворих віком від 18 до 97 років. Найпоширенішими станами, щодо яких лікарі призначали лікарські коноплі, були хронічний біль (68,7%), безсоння (22,9%), тривожність (21,5%) та депресія (11%). Для зняття симптомів пацієнтам виписали різні дозування препаратів.

Для оцінки стану хворих дослідники використовували дані з опитувальників та форм про здоров'я та самопочуття. Анкетування повторювали кожні два тижні після початку лікування, а потім щомісяця протягом трьох місяців.

Медичний канабіс покращує якість життя

Спостереження показали статистично та клінічно значуще покращення за загальним рівнем якості життя, пов'язаного зі здоров'ям, та почуттям втоми. Також у пацієнтів ослабли тривога, депресія та біль.

Щоб визначити, чи зберігаються ці поліпшення тривалі, дослідники тепер проаналізують дані спостережень протягом року терапії марихуаною. Крім того, необхідно додатково вивчити ефективність медичного канабісу при лікуванні порушень сну, оскільки вчені не виявили позитивних змін щодо якості нічного відпочинку.

Хоча у роботі не розглядали побічні ефекти лікування марихуаною, фахівці зазначили, що через небажані наслідки з дослідження вибули 30 учасників.