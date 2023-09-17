Нашли новые положительные свойства каннабиса для людей с хроническими болезнями

Исследование на достаточно обширной выборке показало, что использование медицинской марихуаны помогло существенно изменить самочувствие людей с хроническими заболеваниями разного профиля.

В ряде стран, в том числе в Канаде, большинстве штатов США и Австралии, разрешено использование марихуаны в лечебных целях. Каннабиноиды применяют для снятия симптомов некоторых заболеваний, в частности онкологических.

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Например, медицинскую марихуану выписывают при хронических болях и спазмах, тошноте для улучшения аппетита у больных СПИДом. Каннабис курят, в том числе с помощью вапоризаторов, или употребляют в виде экстрактов и оральных спреев.

Новое исследование медицинского каннабиса

В Австралии проводят одно из крупнейших в мире многолетних исследований, изучающих влияние лекарственной конопли на качество жизни пациентов с хроническими болезнями. В проекте The Quality of Life Evaluation Study (QUEST) принимают участие любые хронические больные, которым с ноября 2020 по декабрь 2021 года назначили медицинский каннабис. В работе, опубликованной в журнале, рассказано о результатах лечения у пациентов после трех месяцев терапии марихуаной.

Ученые проанализировали состояние 2327 хронических больных от 18 до 97 лет. Наиболее распространенными состояниями, по которым врачи назначали лекарственную коноплю, были хроническая боль (68,7%), бессонница (22,9%), тревожность (21,5%) и депрессия (11%). Для снятия симптомов пациентам выписали разные дозировки препаратов.

Для оценки состояния больных исследователи использовали данные опросников и форм о здоровье и самочувствии. Анкетирование повторялось каждые две недели после начала лечения, а затем ежемесячно в течение трех месяцев.

Медицинский каннабис улучшает качество жизни

Наблюдения показали статистически и клинически значимое улучшение по общему уровню качества жизни, связанной со здоровьем и чувством усталости. Также у пациентов ослабли тревога, депрессия и боль.

Чтобы определить, сохраняются ли эти улучшения продолжительны, исследователи теперь проанализируют данные наблюдений в течение года марихуаной терапии. Кроме того, необходимо дополнительно изучить эффективность медицинского каннабиса при лечении нарушений сна, поскольку ученые не выявили положительных изменений качества ночного отдыха.

Хотя в работе не рассматривали побочные эффекты лечения марихуаной, специалисты отметили, что из-за нежелательных последствий из исследования выбыли 30 участников.