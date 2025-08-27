Хоча нецензурна лексика традиційно асоціюється з негативом і порушенням соціальних норм, наука все частіше знаходить у ній неочікувані плюси. Дослідники з Великої Британії виявили, що використання міцних слів може зробити людину фізично сильнішою.

Науковці з Кілського університету (Великобританія) спільно з колегами з Університету Амстердама провели експеримент, щоб з’ясувати, як лайка впливає на силу і увагу, повідомляє 24 Канал з посиланням на Quarterly Journal of Experimental Psychology.

Нове дослідження впливу матюків

Для цього вони запросили до участі 52 студентів (середній вік – 21 рік, більшість – дівчата) й поділили їх на дві групи. Перша група мала впродовж 10 секунд повторювати обрані ними лайливі слова, друга – вимовляти нейтральні вирази. Далі всіх учасників перевіряли на силу хвату за допомогою динамометра.

На наступному етапі студенти пройшли тест на уважність, вирішуючи, в який бік на екрані спрямовані стрілки – за кількістю помилок і специфічними налаштуваннями мозку стежили за допомогою електроенцефалографії (ЕЕГ).

Матюки додають сили

Результати виявилися несподіваними: ті, хто використовував ненормативну лексику, виявились сильнішими – їхній середній показник сили хвата був вищим на 1,4 кілограма. Однак при тесті на уважність різниці між групами не виявилося: кількість помилок і реакції мозку залишались приблизно однаковими.

Психологи пояснюють це тим, що лайка на короткий час "знімає гальма" у свідомості, знижуючи самоконтроль і дозволяючи людині більше сконцентруватися на дії, вивільнити енергію та швидше досягнути своєї мети. Водночас цей ефект настільки короткочасний, що не впливає на здатність вчасно помічати й аналізувати власні помилки.

Дослідники зазначають, що потрібні додаткові роботи, аби краще зрозуміти, як і чому саме лайливі слова впливають на людину.