Поєднання алкоголю та енергетиків дуже негативно впливає на мозок

Вживання алкогольних напоїв у поєднанні з енергетиками в молодому віці впливає на функціонування мозку у довгостроковій перспективі. У дорослих, які у молодості змішували алкоголь з енергетичними напоями, спостерігається погіршення формування нейронних зв'язків.

Енергетичні напої містять високі дози кофеїну, цукру та інших стимулюючих речовин, таких як таурин, екстракт гуарани та вітаміни групи В. Вони призначені для тимчасового підвищення бадьорості та працездатності.

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Негативний вплив енергетиків

Молодь часто вдається до їхньої допомоги в періоди інтенсивного навчання або роботи, коли необхідно досягти високих результатів у короткий термін. Однак на вечірках такі напої найчастіше вживають у коктейлях з алкоголем.

Існує думка, що енергетики можуть приховувати дію алкоголю, що призводить до збільшення споживання спиртного та підвищує ризик серйозних порушень поведінки та алкогольного отруєння.

Нове дослідження енергетиків

Вчені з Університету Кальярі в Італії провели дослідження, щоб з'ясувати, як поєднання алкоголю та енергетиків впливає на мозкову діяльність у довгостроковій перспективі. Вони виявили, що після тимчасового покращення функцій мозку, у більш зрілому віці ці функції стабільно погіршуються.

В експерименті за участю щурів дослідники розділили тварин на чотири групи. Починаючи з 28-денного віку, щурам вводили різні напої через зонд: перша група отримувала алкоголь, друга – енергетик Red Bull, третя – суміш алкоголю з Red Bull, а четверта служила контрольною та отримувала звичайну воду. Після досягнення щурами 37 днів, їх піддали поведінковим тестам, а потім проаналізували їхній мозок.

Енергетики впливають на мозок

Результати показали, що щури, які вживали лише енергетик, були активнішими, але показували найгірші результати в тестах на розпізнавання нових об'єктів. У щурів, яким давали суміш алкоголю та Red Bull, спостерігалися зміни в гіпокампі – області мозку, що відповідає за формування емоцій, спогадів та просторову орієнтацію.

Поєднання енергетика та алкоголю спочатку покращувало здатність гіпокампу формувати нові зв'язки, але згодом цей показник стабільно знижувався.

Дослідники дійшли висновку, що комбінація алкоголю з енергетичними напоями може позитивно впливати на деякі аспекти нервової системи, однак у довгостроковій перспективі таке поєднання негативно позначається на мозку.

Автори дослідження наголосили на значущості своїх знахідок для розуміння впливу тривалого вживання алкоголю з енергетиками на нервову систему, але також зазначили, що результати, отримані на щурах, необхідно підтвердити додатковими дослідженнями людського мозку, враховуючи відмінності між видами.