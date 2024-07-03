Сочетание алкоголя и энергетиков очень негативно влияет на мозг

Употребление алкогольных напитков в сочетании с энергетиками в молодом возрасте влияет на функционирование мозга в долгосрочной перспективе. У взрослых, которые в молодости смешивали алкоголь с энергетическими напитками, наблюдается ухудшение формирования нейронных связей.

Энергетические напитки содержат высокие дозы кофеина, сахара и других стимулирующих веществ, таких как таурин, экстракт гуараны и витамины группы В. Они предназначены для временного повышения бодрости и работоспособности.

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Негативное влияние энергетиков

Молодежь часто прибегает к их помощи в периоды интенсивного обучения или работы, когда необходимо достичь высоких результатов в короткий срок. Однако на вечеринках такие напитки чаще всего употребляют в коктейлях с алкоголем.

Существует мнение, что энергетики могут скрывать действие алкоголя, что приводит к увеличению потребления спиртного и повышает риск серьезных нарушений поведения и алкогольного отравления.

Новое исследование энергетиков

Ученые из Университета Кальяри в Италии провели исследование, чтобы выяснить, как сочетание алкоголя и энергетиков влияет на мозговую деятельность в долгосрочной перспективе. Они обнаружили, что после временного улучшения функций мозга, в более зрелом возрасте эти функции стабильно ухудшаются.

В эксперименте с участием крыс исследователи разделили животных на четыре группы. Начиная с 28-дневного возраста, крысам вводили различные напитки через зонд: первая группа получала алкоголь, вторая – энергетик Red Bull, третья – смесь алкоголя с Red Bull, а четвертая служила контрольной и получала обычную воду. По достижении крысами 37 дней, их подвергли поведенческим тестам, а затем проанализировали их мозг.

Энергетики влияют на мозг

Результаты показали, что крысы, которые употребляли только энергетик, были активнее, но показывали худшие результаты в тестах на распознавание новых объектов. У крыс, которым давали смесь алкоголя и Red Bull, наблюдались изменения в гиппокампе – области мозга, отвечающей за формирование эмоций, воспоминаний и пространственную ориентацию.

Сочетание энергетика и алкоголя сначала улучшало способность гиппокампа формировать новые связи, но впоследствии этот показатель стабильно снижался.

Исследователи пришли к выводу, что комбинация алкоголя с энергетическими напитками может положительно влиять на некоторые аспекты нервной системы, однако в долгосрочной перспективе такое сочетание негативно сказывается на мозге.

Авторы исследования отметили значимость своих находок для понимания влияния длительного употребления алкоголя с энергетиками на нервную систему, но также отметили, что результаты, полученные на крысах, необходимо подтвердить дополнительными исследованиями человеческого мозга, учитывая различия между видами.