Руйнує легені: виявили, який смак вейпу найнебезпечніший

Нещодавні дослідження продемонстрували, що вейпи з добавками, які імітують ягідні аромати, можуть знижувати природні захисні функції дихальної системи, що робить їх більш небезпечними, ніж неароматизовані аналоги.

Виробники вейпів підвищують привабливість своєї продукції, додаючи ароматичні компоненти в рідини для електронних сигарет. Особливо популярні серед молоді вейпи з ягідними та фруктовими запахами, які створюють солодкуватий смак, даючи хибне відчуття безпеки під час вейпінгу, пише 24 Канал з посиланням PNAS.

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Нове дослідження вейпів

Проте за цим оманливим комфортом можуть приховуватися серйозні ризики для здоров’я. Канадські медики нещодавно провели дослідження на лабораторних мишах, вивчаючи вплив парів від електронних сигарет з ароматизаторами та без них. Дослідження стало відповіддю на повідомлення про ушкодження легень у підлітків, які використовували вейпи.

У рамках експерименту тварин піддавали впливу парів нікотиновмісних електронних сигарет протягом кількох днів. Використовувалися два варіанти рідин, однією з яких була добавка з ягідним смаком під назвою Razzy3Some, поряд із пропіленгліколем і рослинним гліцерином.

Застосовуючи сучасні методи візуалізації, вчені досліджували стан імунних клітин у легенях мишей. Результати викликали інтерес у спеціалістів у галузі імунології, мікробіології та фармакології.

Який смак вейпу найнебезпечніший

Дослідження показали, що компоненти вейпів з ягідними ароматами порушують функціонування альвеолярних макрофагів – клітин, які виконують ключову роль у місцевому імунітеті легенів. Ці клітини відповідають за видалення пилу та сторонніх частинок з дихальних шляхів.

Таким чином, використання ягідних вейпів робить організм більш чутливим до респіраторних інфекцій, на відміну від неароматизованих електронних сигарет, які не викликають подібного ефекту.

Вчені підкреслюють необхідність виявлення конкретних хімічних речовин, які відповідають за ослаблення імунного захисту легенів, а також підтвердження того, що спостережувані зміни у мишей мають аналогічний вплив на людей. Ці питання будуть розглядатися в майбутніх дослідженнях.