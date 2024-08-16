Назвали найнебезпечніший для здоровʼя вік, коли тіло раптово старіє

Іноді люди помічають, що з віком у їхньому тілі відбуваються деякі зміни, які здаються раптовими та незрозумілими. Це враження може мати реальні підстави, це показали результати роботи американських учених-генетиків.

Нове дослідження старіння

У дослідженні команда зі Стенфордського університету провела великий аналіз групи людей віком від 25 до 75 років. Цей метод дозволяє всебічно досліджувати дані з різних наукових галузей

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У ході роботи над проєктом вчені аналізували біологічні зразки 108 американців, які регулярно здавали кров та інші проби протягом кількох років. Середній період спостереження за учасниками становив 1,7 року, а найдовший – майже сім років.

Дослідники відстежували різні молекули, включаючи РНК, білки та метаболіти, а також зміни в мікробіомі. В результаті було проаналізовано вікові зміни більш ніж у 135 тисяч різних молекул і мікробів, що призвело до збору близько 250 мільярдів вимірювальних даних.

Критичний вік людини

Результати показали, що кількість молекул та бактерій в організмі змінюється з часом, причому ці зміни були найбільш виражені у віці близько 44 та 60 років. Відомо, що після 60 років ризик вікових захворювань зростає, але відкриття критичного періоду 40 років стало несподіванкою.

Для перевірки гіпотези про вплив передклімактеричних змін у жінок дані проаналізовано окремо для кожної статі, і з'ясувалося, що зрушення після 40 років характерні і для чоловіків.

У віці близько 40 років були виявлені значні зміни в молекулах, пов'язаних із метаболізмом алкоголю, кофеїну, ліпідів, а також із серцево-судинними захворюваннями, станом шкіри та м'язів. Після 60 років зміни стосувалися вуглеводного обміну, метаболізму кофеїну, імунної системи, функції нирок, серцево-судинної системи, шкіри та м'язів.

Автори дослідження планують подальше вивчення причин цих змін. Проте вже зараз ясно, що особлива увага до свого здоров'я та коригування способу життя особливо важливі після досягнення 40 та 60 років.