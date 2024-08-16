Назвали самый опасный для здоровья возраст, когда тело внезапно стареет

Иногда люди замечают, что с возрастом в их теле происходят некоторые изменения, которые кажутся внезапными и необъяснимыми. Это впечатление может иметь реальные основания, это показали результаты работы американских ученых-генетиков.

Новое исследование старения

В исследовании команда из Стэнфордского университета провела большой анализ группы людей в возрасте от 25 до 75 лет. Этот метод позволяет всесторонне исследовать данные из разных научных областей

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В ходе работы над проектом ученые анализировали биологические образцы 108 американцев, которые регулярно сдавали кровь и другие пробы в течение нескольких лет. Средний период наблюдения за участниками составлял 1,7 года, а самый длинный – почти семь лет.

Исследователи отслеживали различные молекулы, включая РНК, белки и метаболиты, а также изменения в микробиоме. В результате были проанализированы возрастные изменения более чем у 135 тысяч различных молекул и микробов, что привело к сбору около 250 миллиардов измерительных данных.

Критический возраст человека

Результаты показали, что количество молекул и бактерий в организме меняется со временем, причем эти изменения были наиболее выражены в возрасте около 44 и 60 лет. Известно, что после 60 лет риск возрастных заболеваний возрастает, но открытие критического периода 40 лет стало неожиданностью.

Для проверки гипотезы о влиянии предклимактерических изменений у женщин данные проанализированы отдельно для каждого пола, и выяснилось, что сдвиги после 40 лет характерны и для мужчин.

В возрасте около 40 лет были обнаружены значительные изменения в молекулах, связанных с метаболизмом алкоголя, кофеина, липидов, а также с сердечно-сосудистыми заболеваниями, состоянием кожи и мышц. После 60 лет изменения касались углеводного обмена, метаболизма кофеина, иммунной системы, функции почек, сердечно-сосудистой системы, кожи и мышц.

Авторы исследования планируют дальнейшее изучение причин этих изменений. Однако уже сейчас ясно, что особое внимание к своему здоровью и корректировка образа жизни особенно важны после достижения 40 и 60 лет.