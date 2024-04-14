Вчені виявили "ахіллесову п'яту" раку легенів

Зниження активності певного гена в клітинах раку легенів допомагає стримати ріст пухлин. Це особливо важливі дані у контексті розробки нових ліків для онкопацієнтів.

Новина особливо важлива для лікування дрібноклітинного раку легенів, який часто діагностують у курців.

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Що таке дрібноклітинний рак легенів

Серед усіх випадків онкопатологій легенів дрібноклітинний рак становить більше ніж 20%, та все ж він небезпечний тим, що швидко поширюється організмом.

Крім того, на ранніх стадіях він часто вражає лімфатичні вузли у грудній порожнині і метастазує до кісток, надниркових залоз і печінки.

Показник ранньої діагностики

Попередні дослідження виявили ген POU2AF2, який може служити біомаркером для ранньої діагностики раку легенів.

Тож тепер учені хотіли визначити точну функцію гена у клітинах ракового пучка та епітеліальних клітинах.

Перспектива відкриття

Учені вирішили використати різні підходи до генетичного секвенування, а також повногеномний скринінг. Команда встановила, що ген взаємодіє зі складною системою, яка відповідає за ремоделювання хроматину (структури, що містять генетичну інформацію).

Зниження активності цієї системи допомагає стримати ріст ракових клітин. Крім того, дослідники виявили, що POU2AF2 пригнічує експресію гена PTEN, добре відомого супресора пухлини, який додатково сприяє розвитку дрібноклітинного раку легенів.

І попри те. що ці ліки, що націлені на POU2AF2, ще не розроблені, вчені мають надію, що це відкриття допоможе застосувати уже наявні препарати, які впливають на мішень.