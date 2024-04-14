Ученые обнаружили "ахиллесову пяту" рака легких

Снижение активности определенного гена в клетках рака легких помогает сдержать рост опухолей. Это особенно важные данные в контексте разработки новых лекарств для онкопациентов.

Новость особенно важна для лечения мелкоклеточного рака легких, который часто диагностируют у курильщиков.

Смотрите также Почему люди с заболеваниями сердца имеют повышенный риск развития рака

Что такое мелкоклеточный рак легких

Среди всех случаев онкопатологий легких мелкоклеточный рак составляет более 20%, и все же он опасен тем, что быстро распространяется по организму.

Кроме того, на ранних стадиях он часто поражает лимфатические узлы в грудной полости и метастазирует в кости, надпочечников и печени.

Показатель ранней диагностики

Предыдущие исследования выявили ген POU2AF2, который может служить биомаркером для ранней диагностики рака легких.

Поэтому теперь ученые хотели определить точную функцию гена в клетках ракового пучка и эпителиальных клетках.

Перспектива открытия

Ученые решили использовать различные подходы к генетическому секвенированию, а также полногеномный скрининг. Команда установила, что ген взаимодействует со сложной системой, которая отвечает за ремоделирование хроматина (структуры, содержащие генетическую информацию).

Снижение активности этой системы помогает сдержать рост раковых клеток. Кроме того, исследователи обнаружили, что POU2AF2 подавляет экспрессию гена PTEN, хорошо известного супрессора опухоли, который дополнительно способствует развитию мелкоклеточного рака легких.

И несмотря на то. что эти лекарства, что нацелены на POU2AF2, еще не разработаны, ученые надеются, что это открытие поможет применить уже имеющиеся препараты, которые влияют на мишень.