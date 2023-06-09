Чи треба приймати вітамін D влітку

Вітамін D потрібен для здоров'я кісток, м'язів та зубів. Він виробляється в шкірі під дією сонця, тому, щоб підтримувати рівень вітаміну D, достатньо бути на сонці або їсти продукти, які його містять.

Вітамін D є в їжі

Вітамін D міститься в печінці тріски, сьомзі, лососі, ставриді, тунці, яловичій печінці, вершковому маслі, збагачених молочних продуктах, вершковому маслі та яєчних жовтках. Щоденна доза міститься приблизно 100 грамах оселедця, 85 грамах лосося або 250 грамах тунця.

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Проте в ряді досліджень зазначається, що у багатьох людей, особливо у літніх людей, є брак вітаміну D.

Симптоми дефіциту вітаміну D:

біль у кістках, суглобах та м'язах;

погано гояться дрібні ранки та пошкодження на шкірі;

проблеми з волоссям та нігтями;

підвищена стомлюваність та слабкість.

Чи потрібно пити вітаміну D влітку

Здоровій людині не потрібно додатково приймати вітамін D, якщо вона збалансовано харчується і регулярно буває на сонці. Але з середини осені і до початку весни сонячного світла часто не вистачає, а значить, не вистачає вітаміну D, тому в цей час краще приймати добавки.

Деякі люди не можуть їсти продукти тваринного походження або їм складно отримати достатню кількість вітаміну D тільки з їжі так виникає його дефіцит. Таким людям краще приймати добавки з вітаміном D та уточнити у лікаря, чи потрібно це робити постійно.

Щоб кальцій та фосфор краще засвоювалися, дітям теж потрібен вітамін D – його брак може спричинити рахіт, розм'якшення та ослаблення кісток. Грудне молоко саме по собі не забезпечує немовлят достатньою кількістю вітаміну D, тому після народження більшості малюків потрібне додаткове джерело вітаміну – навіть якщо мама приймає його щодня.