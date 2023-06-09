Нужно ли принимать витамин D летом

Витамин D необходим для здоровья костей, мышц и зубов. Он производится в коже под действием солнца, поэтому, чтобы поддерживать уровень витамина D, достаточно быть на солнце или есть продукты, содержащие его.

Витамин D есть в пище

Витамин D содержится в печени трески, семге, лососе, ставриде, тунце, говяжьей печени, сливочном масле, обогащенных молочных продуктах, сливочном масле и яичных желтках. Ежедневная доза содержится примерно в 100 граммах сельди, 85 граммах лосося или 250 граммах тунца.

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Однако в ряде исследований отмечается, что у многих людей, особенно у пожилых, есть нехватка витамина D.

Симптомы дефицита витамина D:

боли в костях, суставах и мышцах;

плохо заживают мелкие язвочки и повреждения на коже;

проблемы с волосами и ногтями;

повышенная утомляемость и слабость.

Нужно ли пить витамина D летом

Здоровому человеку не нужно дополнительно принимать витамин D, если он сбалансированно питается и регулярно бывает на солнце. Но с середины осени и до начала весны солнечного света часто не хватает, а значит не хватает витамина D, поэтому в это время лучше принимать добавки.

Некоторые люди не могут есть продукты животного происхождения или им сложно получить достаточное количество витамина D только из пищи, так возникает его дефицит. Таким людям лучше принимать добавки с витамином D и уточнить у врача, нужно ли это делать постоянно.

Чтобы кальций и фосфор лучше усваивались, детям тоже нужен витамин D – его недостаток может вызвать рахит, размягчение и ослабление костей. Грудное молоко само по себе не обеспечивает малышей достаточным количеством витамина D, поэтому после рождения большинства малышей требуется дополнительный источник витамина – даже если мама принимает его каждый день.