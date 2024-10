Напої, які підвищують рівень холестерину у крові

Високий рівень холестерину в крові збільшує ризик серцевих захворювань. На жаль, його рівень можуть підвищити не лише улюблені смаколики, а й напої.

Які саме напої підвищують рівень холестерину та чим їх замінити розповіли в Eat This, Not That.

Які напої підвищують рівень холестерину

Солодкі газовані напої

Часте споживання таких напоїв підвищує рівень холестерину, тим самим підвищують ризик проблем із серцем. Краще обмежте їхню кількість та замініть їх на воду або чай без цукру.

Алкоголь

Якщо ви вживаєте його дуже рідко, то нічого страшного. Однак якщо ви робите це регулярно, то тим самим підвищуєте рівень поганого холестерину (ЛПНЩ) в крові.

Також алкоголь доволі калорійний, що може призвести до набору ваги. До слова, згідно з дослідженнями, найменш шкідливе червоне вино. Однак у надмірних кількостях його також споживати не варто.

Нефільтрована кава

Нефільтрована кава, до прикладу як у френч-пресі, містить багато ліпідних сполук. Вони також підвищують рівень "поганого" холестерину. Тому все ж варто обирати фільтровану каву.

Молочні коктейлі

Молочні коктейлі доволі жирні, тому вони теж підвищують рівень ЛПНЩ. Якщо вже полюбляєте такі напої, то краще обирайте смузі. Для цікавого присмаку можна додавати какао – це допоможе задовольнити бажання випити чогось солоденького.

