Напитки, которые повышают уровень холестерина в крови

Высокий уровень холестерина в крови увеличивает риск сердечных заболеваний. К сожалению, его уровень могут повысить не только любимые вкусности, но и напитки.

Какие именно напитки повышают уровень холестерина и чем их заменить рассказали в Eat This, Not That.

Смотрите также Нашли новый вред умеренного употребления алкоголя

Какие напитки повышают уровень холестерина

Сладкие газированные напитки

Частое потребление таких напитков повышает уровень холестерина, тем самым повышают риск проблем с сердцем. Лучше ограничьте их количество и замените их на воду или чай без сахара.

Алкоголь

Если вы употребляете его очень редко, то ничего страшного. Однако если вы делаете это регулярно, то тем самым повышаете уровень плохого холестерина (ЛПНП) в крови.

Также алкоголь довольно калорийный, что может привести к набору веса. К слову, согласно исследованиям, наименее вредно красное вино. Однако в чрезмерных количествах его также потреблять не стоит.

Нефильтрованный кофе

Нефильтрованный кофе, к примеру как во френч-прессе, содержит много липидных соединений. Они также повышают уровень "плохого" холестерина. Поэтому все же стоит выбирать фильтрованный кофе.

Молочные коктейли

Молочные коктейли довольно жирные, поэтому они тоже повышают уровень ЛПНП. Если уж любите такие напитки, то лучше выбирайте смузи. Для интересного привкуса можно добавлять какао – это поможет удовлетворить желание выпить чего-то сладенького.

Чи знали ви, що 82% населення України має дефіцит вітаміну D? А восени цей показник може зрости ще більше. Вітагама D₃ забезпечує дорослий організм необхідною денною нормою, а також позитивно впливає на імунну систему, підтримує функцію кісток і м’язів.



*Перед вживанням дієтичної добавки варто проконсультуватися з лікарем.