Вірусні гепатити стосуються кожного: що про них потрібно знати

5% населення України інфіковано вірусним гепатитом С, 3,6% хворіють його хронічною формою, а ще 1,5% – мають гепатит В. Щобільше, чимало людей просто не здогадуються, що зіткнулись з цією недугою.

Щорічно вірусні гепатити (далі – ВГ) вражають мільйони людей по всьому світу, Україна – не виняток. Вони можуть призводити до серйозних ускладнень, таких як цироз та рак печінки.

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На щастя, сучасна медицина має всі необхідні інструменти для ефективного, а головне – безпечного лікування хвороби при її вчасному виявленні. Саме тому вкрай важливо знати ворога в обличчя та бодай раз у рік робити чекап організму.

Попри те, що випадки інфікування ВГ дедалі збільшуються, обізнаність населення про них залишається на низькому рівні, що лише сприяє поширенню різноманітного роду міфів і стереотипів довкола теми.

Тож до Всесвітнього дня боротьби з вірусними гепатитами 24 Канал, поспілкувавшись з керівником громадської організації BCD Юрієм Войналовичем, підготував матеріал, де зібрав ключову інформацію щодо видів вірусних гепатитів, шляхів їхньої передачі та методів лікування. Про те, де можна протестуватися, групи людей, які перебувають у зоні ризику та алгоритм дій при підозрі на інфікування гепатитами В, С і D – розповідаємо далі.

Захворіти на вірусний гепатит може кожен

Існує п'ять основних вірусних гепатитів: A, B, C, D та E. Кожен з них спричиняє запалення печінки, що часто призводить до невтішних наслідків. Водночас найнебезпечнішими є типи В і С. Захворіти на гепатит може кожна людина, незалежно від її віку, статі або способу життя.

Тому при появі перших симптомів важливо негайно звернутися до свого сімейного лікаря для проведення безкоштовного тестування. Це допоможе вчасно діагностувати хворобу та, за потреби, розпочати лікування.

Однак із симптомами гепатитів не все так очевидно. Здебільшого вони є загальними й малопомітними, а тому захворювання виявити непросто.



Які симптоми можуть вказувати на інфікування вірусом гепатиту / Колаж 24 Каналу

Має бути культура ставлення до свого здоровʼя: має бути графік чекапів, які людина робитиме для того, щоб постійно моніторити стан свого організму,

– наголошує керівник ВСD.

Аби впевнитися у тому, що загрози немає, достатньо раз у рік (а краще – раз у пів року) робити швидкий тест для якісного визначення антитіл до ВГ. Де можна протестуватися безкоштовно – розповімо трохи згодом.

Гепатит А

Гепатит А, також відомий як хвороба Боткіна або жовтуха – часто має відносно легкий перебіг, але у деяких випадках може викликати серйозні ускладнення.

Передається через забруднену їжу та воду. Цікаво, що цей вірус може виживати у воді до 10 місяців, але миттєво гине буквально після 5 хвилин кипіння. До слова, це найпоширеніший тип гепатиту, особливо серед країн з низьким рівнем санітарії.

Симптоми включають пожовтіння шкіри та очей, загальну втому, біль у животі та нудоту. Хороша новина – гепатит А зазвичай проходить самостійно і не призводить до хронічних захворювань. Вакцинація є ефективним способом профілактики цього типу гепатиту.

Гепатит В

Найскладніший у подоланні вірус гепатиту. На сьогодні він є невиліковним. Передається через контакт з інфікованою кров'ю, статевим шляхом, а також від матері до дитини під час пологів.

Часто переходить у хронічну форму і може викликати серйозні ускладнення. Симптоми бувають різними: від легких до важких, включати пожовтіння шкіри, втому, біль у суглобах та животі.

Попри це, гепатит В – не вирок! Сучасна терапія здатна успішно зупинити прогресування вірусу та пошкодження печінки. А вакцинація допоможе не лише запобігти розвитку цього типу вірусу, але й унеможливити одержання гепатиту D.

Вакцинація захищає від гепатиту В / Фото Pexels

Гепатит С

Передається через контакт з інфікованою кров'ю, наприклад, під час використання нестерильних голок (операції, косметичні процедури, татуювання, інʼєкції наркотичними речовинами тощо). Цей тип гепатиту часто переходить у хронічну форму і може призвести до серйозних уражень печінки та летальних випадків.

Симптоми зазвичай малопомітні, що ускладнює раннє виявлення хвороби. Зауважимо, що вакцини від цього типу ВГ немає. Проте новітнє лікування у вигляді приймання пігулок дозволяє повністю побороти вірус і вилікуватись.

Гепатит D

ВГ типу D можна підхопити лише у випадку, якщо людина інфікована гепатитом В. Його також називають "суперінфекцією".

Передається він, так само як і гепатит В. Ускладнює перебіг хвороби та здатний суттєво погіршити самопочуття інфікованої ним людини. Тому важливо отримати вакцинацію від гепатиту В, щоб уберегти себе від цієї недуги.

Гепатит Е

Подібно до типу А, гепатит Е передається через забруднену воду. Зазвичай це захворювання проходить самостійно. Однак є особливо небезпечним для вагітних жінок, у яких може викликати печінкову енцефалопатію та смерть.

Енцефалопатія печінки – це коли печінка не встигає очищувати кров від токсинів, які накопичуються в організмі. Відтак вони потрапляють у мозок, що призводить до його пошкодження.

Найпоширенішим гепатит Е є у країнах, де спостерігається низький рівень санітарії. Вакцинація від нього наразі недоступна в Україні.

"Люди бояться звертатись до лікарів": як міфи про вірусні гепатити тиснуть на суспільство

Тема вірусних гепатитів завжди супроводжувалася численними міфами та стереотипами. Річ у тім, що раніше інформація не була такою доступною, тож люди передавали те, що чули в ЗМІ, від знайомих чи родичів з уст в уста. Такий метод працював як "зіпсований телефон" і з часом призвів до хибних уявлень про гепатити, шляхи їхньої передачі та лікування.

На сьогодні такі міфи стали серйозною загрозою, адже заважають людям вчасно звертатися за медичною допомогою.

Міфи призводять до того, що людина боїться взагалі кудись звертатися. Боїться, що дані про її захворювання будуть поширені, що всі про це дізнаються тощо,

– пояснює Юрій Войналович.

Розгляньмо декілька найпоширеніших стереотипів про вірусні гепатити.

Міф 1: "Вірусні гепатити – хвороба повій та наркоманів"

"Більшість людей, які звертаються до нас за допомогою, перше, що вони роблять – це починають виправдовуватись, мовляв, "ви тільки не подумайте, я – порядна людина". Взагалі ми ніколи не питаємо, як людина заразилась. Стає зрозуміло, що присутній невидимий інформаційний тиск цих міфів на суспільство", – ділиться керівник громадської організації BCD.

Гепатит може вразити будь-яку людину, незалежно від її соціального статусу, способу життя, роботи чи віку.



Шляхи зараження гепатитами В і С / Колаж 24 Каналу

Міф 2: "Гепатитом можна заразитися через обійми, поцілунки чи кашель"

Гепатити не передаються повітряно-крапельним шляхом та при дотиках. Через поцілунки в рідкісних випадках можна заразитися гепатитами В, С та D, однак тільки за наявності контакту із кров'ю, до прикладу, кровоточивості ясен.

Гепатит не передається через обійми / Фото Pexels

Міф 3: "Вакцинація може спровокувати розвиток гепатиту В"

Вакцина від гепатиту B є безпечною та ефективною. У ній немає живого вірусу, тож вона не може викликати його розвиток. Навпаки – вакцинація є найкращим способом захистити себе.

Міф 4: "Гепатити типу А і Е – не є небезпечними"

Справді, гепатити А і Е здебільшого переносяться організмом людини легше, аніж інші. Однак не слід недооцінювати серйозність цих вірусів, адже в окремих випадках вони можуть призводити до вагомих ускладнень. Вчасне звернення за кваліфікованою медичною допомогою – ключ до одужання.

Рання діагностика рятує життя!

Вчасне виявлення гепатиту допомагає швидше розпочати лікування та уникнути серйозних ускладнень, зокрема цирозу чи раку печінки. Центр громадського здоров'я МОЗ України рекомендує обстежитись на наявність вірусних гепатитів В і С наступним категоріям населення:

вагітним;

донорам крові;

секс-працівникам;

чоловікам, які мають сексуальні стосунки з чоловіками;

особам, які споживали/споживають наркотики ін'єкційним чи інтраназальним шляхом;

людям, які коли-небудь проходили процедуру гемодіалізу або на момент звернення безпосередньо перебувають на гемодіалізі;

тим, хто отримували донорську кров та/або її компоненти;

медичним працівникам;

працівникам служб надзвичайних ситуацій;

особам, які мають клінічні ознаки гепатитів;

людям, які живуть з ВІЛ;

людям, які перебували в установах виконання покарань;

особам, які мають татуювання чи пірсинг;

новонародженим з родин інфікованих вірусними гепатитами.

Як відбувається виявлення вірусних гепатитів B, С та D

Діагностика вірусних гепатитів передбачає декілька важливих етапів.

Гепатит С:

Першим кроком є виявлення антитіл до вірусу. Для цього достатньо зробити швидкий тест. Його можна безкоштовно пройти у свого сімейного лікаря чи в найближчій громадській організації, яка пропонує таку послугу, придбати в аптеці або зробити у лабораторії. Цей тест показує, чи стикався організм з вірусом. Якщо швидкий тест позитивний (тобто в організмі є антитіла до вірусу), необхідно звернутись до свого сімейного лікаря і перевіритись на наявність гепатиту. Аналіз РНК є більш точним і часто використовується для підтвердження діагнозу. Наступний крок, якщо аналіз підтвердив наявність захворювання – визначення генотипу вірусу. Це допоможе лікарю вибрати оптимальну схему лікування під потреби пацієнта. Також лікар направляє на додаткові аналізи для оцінки ступеня пошкодження печінки.

Гепатити В та D:

Діагностика починається з первинного скринінгу. Для виявлення гепатиту В використовують швидкі тести чи здачу крові в лабораторії. Якщо антитіла вірусу є в організмі, сімейний лікар направляє пацієнта на всі необхідні додаткові обстеження, щоб підтвердити чи спростувати діагноз.

У разі, якщо діагноз підтверджується, необхідно визначити ступінь пошкодження печінки. Крім того, люди, що хворіють цим вірусом, мають здати аналіз крові на антитіла до гепатиту Д, аби переконатися, що його немає.

Додаткові обстеження може призначати та інтерпретувати лише лікар.

Порада така: потрібно ретельно вибирати сімейного лікаря, щоб це дійсно був професіонал, а не просто "для галочки" виконував роботу. Вибирати ту людину, яка дійсно розбирається у темі, якій болить, яка приязна та дійсно може надати вам фахову допомогу,

– наголошує керівник громадської організації.



Слід ретельно обирати сімейного лікаря / Фото Pexels

Перелік опорних лікарень з лікування вірусних гепатитів в Україні

Опорні лікарні з лікування вірусних гепатитів / Інформація надана ГО BCD

BCD – платформа, що представляє спільноту пацієнтів з вірусними гепатитами в Україні

Історія створення громадської організації

Керівник організації пригадує, що почав цікавитися проблематикою вірусних гепатитів ще в 2016 році, коли ефективні препарати для лікування гепатиту С тільки з'явилися. До того лікування проводили інтерферонами – дорогими, токсичними та малоефективними препаратами.

А вже у 2017 році Юрій повністю зосередився на допомозі пацієнтам з вірусними гепатитами. В серпні 2019 року команда створила громадську організацію.

Згодом виникла потреба, щоб була платформа, на якій можна офіційно представляти спільноту пацієнтів з вірусними гепатитами в Україні. Наша організація BCD і сьогодні є єдиною в Україні, яка займається представництвом інтересів пацієнтів та адвокацією лікарів,

– зауважує Войналович.

Яку допомогу надає BCD

Організація активно співпрацює з Центром громадського здоров'я при МОЗ України. Зокрема у 2021 році вони успішно домоглися відміни вимоги про місцеву реєстрацію для участі у державній безкоштовній програмі лікування гепатиту, що відкрило доступ до лікування багатьом пацієнтам.

"Основні напрями нашої роботи – це адвокація прав та надання фахової соціальної і медичної допомоги пацієнтам з діагнозом хронічний вірусний гепатит B,C і D, у тому числі ко-інфекцією ВІЛ/туберкульоз. Маємо сильну і вмотивовану команду професіоналів до якої входять, як представники спільноти та експерти з ВГ, так і лікарі-інфекціоністи, спеціалісти з функціональної діагностики. За період діяльності надали медико-соціальну допомогу більш ніж 7 тисячам людей", – розповідає Юрій Войналович.

Серед запитів, з якими можна звернутись до організації:

безкоштовні консультації онлайн, зокрема від фахових лікарів-інфекціоністів, які самі пройшли лікування від ВГ;

отримання препаратів, призначених для безплатного лікування хронічного гепатиту С, що потребують термінового лікування та через поважні причини не можуть отримати ліки в держпрограмі;

адвокація прав пацієнтів.

Також BCD передає ліки захисникам України. До прикладу, у січні цього року громадська організація передала 102 упаковки сучасної противірусної терапії Національному військово-медичному клінічному центру в м. Київ. Відтак 34 захисники змогли безкоштовно отримати ефективне лікування від гепатиту С.

Крім того, фахівці організації проводять тренінги та інші освітні події для українських медиків, і активно розповідають про вірусні гепатити у своїх соцмережах, щоб збільшити обізнаність українців у цій темі.

Памʼятайте – гепатити не чекають!

BCD постійно перебувають у пошуку донорів, які б фінансували закупівлю ліків, адже запитів на допомогу більшає. Зробити благодійний внесок можна за посиланням.