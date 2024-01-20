Ефективність 80 - 90%: відомий вірус виявився ефективним у лікуванні раку

Вірус Зіка може мати потенціал у лікуванні деяких видів раку. Учені уже підтвердили свої дані під час експериментів і ті показали вражаючі результати.

Результати дослідження опублікували у медичному журналі Cancer Research Communications на початку місяця. Науковці залучили до експериментів мишей, яким імплантували клітини нейробластоми людини.

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Як встановили ефективність вірусу проти раку

Після ін'єкції вірусу Зіка, пухлини в мишей піддавалися майже повному руйнуванню, а тварини продемонстрували високу виживаність.

Ефективність лікування становила від 80% до 90%, при цьому одноразова ін'єкція призводила до повного зникнення пухлин без прояву рецидивів або симптомів.

Вірус Зіка – що це? Вірус Зіка спричиняє гостре інфекційне захворювання. Відносять хворобу до арбовірусних. Перебігає відносно доброякісно, з нетривалою гарячкою без виразної інтоксикації, висипом.

Чому саме вірус Зіка

Вірус Зіка уповільнює ріст мозку у плода, що розвивається, впливає на незрілі нервові клітини. Власне, це і наштовхнуло вчених на вивчення можливості використання вірусу для боротьби з нейробластомою.

Деталі дослідження

. Нейробластома – це вид раку, який розвивається з незрілих нервових клітин. Це одне із найпоширеніших ракових захворювань у немовлят. Існуючі методи лікування мають досить обмежену ефективність і що головне – мають серйозні побічні ефекти на організм дитини.

У рамках експерименту, вчені взяли клітини нейробластоми високого ризику в пацієнтів та імплантували їх у мишей, у тих унаслідок цих дій розвинулися пухлини. Далі учені ввели в ці пухлини немодифікований вірус Зіка, і неочікувано побачили, що це призвело до послідовного знищення пухлин. Ба більше, ефект відбувся без подальших рецидивів.

Чому це гарні новини

Як відомо, більшість випадків захворювань, які викликані вірусом Зіка, протікають легко або взагалі безсимптомно. Крім того, у мишей, які зазнали лікування, не було виявлено серйозних побічних ефектів.

Тож, потенційно це перспективне лікування для людей. Водночас, як наголосили учені, потрібно більше попередніх даних перш ніж розпочати експерименти за участі людей.

Дослідження також виявило, що нейробластоми, які експресують білок CD24, ставали особливо вразливими для впливу вірусу Зіка, відкриваючи перспективу для застосування цього методу в лікуванні різних видів раку.

І якщо успіхи у наступних етапах дослідження підтвердяться, це відкриття допоможе створити фактично нову главу в лікуванні раку.