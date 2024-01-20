Эффективность 80 – 90%: известный вирус оказался эффективным в лечении рака
Источник:Live Science
Вирус Зика может иметь потенциал в лечении некоторых видов рака. Ученые уже подтвердили свои данные во время экспериментов и показали впечатляющие результаты.
Результаты исследования были опубликованы в медицинском журнале Cancer Research Communications в начале месяца. Ученые привлекли к экспериментам мышей, которым имплантировали клетки нейробластомы человека.
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Как установили эффективность вируса против рака
После инъекции вируса Зика опухоли у мышей подвергались почти полному разрушению, а животные продемонстрировали высокую выживаемость.
Эффективность лечения составляла от 80 до 90%, при этом однократная инъекция приводила к полному исчезновению опухолей без проявления рецидивов или симптомов.
Почему именно вирус Зика
Вирус Зика замедляет рост мозга у плода, Развивающееся действие влияет на незрелые нервные клетки. Собственно, это и натолкнуло ученых на изучение возможности использования вируса для борьбы с нейрообластомой.
Детали исследования
В рамках эксперимента ученые взяли клетки нейробластомы высокого риска у пациентов и имплантировали их у мышей, у которых в результате этих действий развились опухоли. Далее учёные ввели в эти опухоли немодифицированный вирус Зика, и неожиданно увидели, что это привело к последовательному уничтожению опухолей. Более того, эффект произошел без дальнейших рецидивов.
Почему это хорошие новости
Как известно, большинство случаев заболеваний, вызванных вирусом Зика, протекают легко или вообще бессимптомно. Кроме того, у мышей, подвергшихся лечению, не было обнаружено серьезных побочных эффектов.
Так что потенциально это перспективное лечение для людей. В то же время, как отметили ученые, нужно больше предварительных данных, прежде чем начать эксперименты с участием людей.
Исследование также выявило, что нейробластомы, экспрессирующие белок CD24, становились особенно уязвимыми для воздействия вируса Зика, открывая перспективу для применение этого метода в лечении разных видов рака.
И если успехи на последующих этапах исследования подтвердятся, это открытие поможет создать фактически новую главу в лечении рака.