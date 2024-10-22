Таємничий вірус Оропуш мутував і став небезпечнішим: що про нього відомо

Останніми роками вірус Оропуш все частіше проявляє себе в різних куточках планети. Останнє дослідження показало, що він набув небезпечних мутацій.

Цей вірус, який поширюється в основному через укуси мошок, уже давно поширюється в Латинській Америці. Однак нещодавно він з'явився в регіонах, де його раніше ніколи не бачили. Про це повідомляє MIT Technology Review.

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Що відомо про вірус Оропуш

Гарячка Оропуш – що це? Це арбовірусна інфекційна хвороба. Вона передається людям через укус мошок і комарів, джерелом цієї недуги є лінивці та примати.

Хвороба починається з лихоманки, яка включає головний біль, запаморочення та фотофобію. Також пацієнти скаржилися на блювання, біль у животі та висип.

Перша хвиля гарячки зазвичай проходить через кілька днів, але дуже часто відбувається друга хвиля з повторюванням інших симптомів, хоча й з меншою інтенсивністю.

Були й важчі випадки, які супроводжувалися енцефалітом і менінгітом. Зокрема цьогоріч від вірусу померли дві молоді та здорові жінки.

Крім цього, Оропуш може передаватися від матері до плоду, що призводить до вроджених дефектів і мертвонароджень.

Нещодавнє дослідження Вільяма де Соузи з Університету Кентуккі, яке опублікували у журналі The Lancet Infectious Diseases, показало, що вірус зазнав генетичних змін. Це робить його потенційно більш шкідливим і вірулентним.

Наразі це доволі загадковий для науки вірус й вчених тривожать ймовірні способи його передачі. Зокрема у серпні цей вірус виявили у спермі чоловіка, який повернувся з Куби до Італії. Це може свідчити про статевий спосіб передачі.

Вірус Оропуш почав активно поширюватися

Якщо раніше цю недугу фіксували в лісах, то тепер Оропуш почав поширюватися й у міських районах. Це становить особливу небезпеку для сотень тисяч людей.

Від нової хвилі поширення вірусу вже постраждала Бразилія. Лиш за цей рік там підтвердили понад 8 000 випадків захворювання. Крім цього, перші випадки зараження вже зареєстрували на Кубі, у США та Європі.

Вчені вважають, що поширення вірусу пов'язане зі зміною клімату і вторгненням людини в середовище проживання диких інфікованих тварин.

Підвищення температури та збільшення кількості опадів створили сприятливі умови для мошок, які переносять вірус. Тим часом вирубування лісів та урбанізація призвели до тіснішого контакту людей із дикими тваринами-господарями.