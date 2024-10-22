Таинственный вирус Оропуш мутировал и стал опаснее: что о нем известно
Источник:MIT Technology Review
В последние годы вирус Оропуш все чаще проявляет себя в разных уголках планеты. Последнее исследование показало, что он приобрел опасные мутации.
Этот вирус, который распространяется в основном через укусы мошек, уже давно распространяется в Латинской Америке. Однако недавно он появился в регионах, где его раньше никогда не видели. Об этом сообщает MIT Technology Review.
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Что известно о вирусе Оропуш
Болезнь начинается с лихорадки, которая включает головную боль, головокружение и фотофобию. Также пациенты жаловались на рвоту, боль в животе и сыпь.
Первая волна лихорадки обычно проходит через несколько дней, но очень часто происходит вторая волна с повторением других симптомов, хотя и с меньшей интенсивностью.
Были и более тяжелые случаи, которые сопровождались энцефалитом и менингитом. В частности в этом году от вируса умерли две молодые и здоровые женщины.
Кроме этого, Оропуш может передаваться от матери к плоду, что приводит к врожденным дефектам и мертворождениям.
Недавнее исследование Уильяма де Соузы из Университета Кентукки, которое опубликовали в журнале The Lancet Infectious Diseases, показало, что вирус претерпел генетические изменения. Это делает его потенциально более вредным и вирулентным.
Сейчас это довольно загадочный для науки вирус и ученых тревожат вероятные способы его передачи. В частности в августе этот вирус обнаружили в сперме мужчины, который вернулся с Кубы в Италию. Это может свидетельствовать о половом способе передачи.
Вирус Оропуш начал активно распространяться
Если раньше эту болезнь фиксировали в лесах, то теперь Оропуш начал распространяться и в городских районах. Это представляет особую опасность для сотен тысяч людей.
От новой волны распространения вируса уже пострадала Бразилия. Только за этот год там подтвердили более 8 000 случаев заболевания. Кроме этого, первые случаи заражения уже зарегистрировали на Кубе, в США и Европе.
Ученые считают, что распространение вируса связано с изменением климата и вторжением человека в среду обитания диких инфицированных животных.
Повышение температуры и увеличение количества осадков создали благоприятные условия для мошек, которые переносят вирус. Между тем вырубка лесов и урбанизация привели к более тесному контакту людей с дикими животными-хозяевами.