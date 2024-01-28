Чоловік прожив із кулею в голові 94 роки: як це можливо

Вільям Пейс прожив 94 роки із кулею в голові. Ще у 7 років молодший брат випадково вистрелив у нього під час гри. Хлопець втратив слух на праве вухо та майже осліп, але вижив.

Історію Вільяма опублікували на сайті Книги рекордів Гіннеса.

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Як куля потрапила в голову

Брати не знали, що гвинтівка заряджена, а тому продовжували грати, поки молодший випадково не вистрілив і не поцілив у голову Вільяма. Куля понівечили обличчя та призвела до втрати слуху на праве вухо та майже сліпоти на праве око.

Попри отримані травми, Вільям прожив 94 роки і 175 днів, перш ніж померти у віці 103 років. Це рекорд тривалості життя з кулею в голові. Вільяма занесли до Книги рекордів Гіннеса у 2006 році: рентгенівські знімки підтвердили, що куля все ще була в потилиці.



Рентген підтвердив, що куля застрягла у голові / Фото Книги рекордів Гіннеса

Зазначають, що кулю так і не витягли через побоювання, що чоловік не переживе операцію.



Обличчя Вільяма було понівеченим / Фото Книги рекордів Гіннеса

Яким було життя чоловіка

Син Вільяма в інтерв'ю розповідав, що упродовж життя батько ніколи не скаржився на біль. Також Вільям не дозволив своїм недолікам визначати його і жити попри все. У дитинстві він активно займався спортом: грав у бейсбол, також навчався в коледжі, та все ж лікар рекомендував йому покинути навчання, аби зберегти зір.



Чоловік прожив довге і щасливе життя /Фото Книги рекордів Гіннеса

Вільям став фермером, а потім працював доглядачем кладовища. Був одружений, шлюб з Онетією тривав 71 рік, за цей час подружжя подорожувало світом та відвідало багато країн. У пари двоє синів, кілька онуків і правнуків.

Вільям Пейс помер у будинку для літніх людей у штаті Каліфорнія (США) 23 квітня 2012 року.