Муж прожил с пулей в голове 94 года: как это возможно

Уильям Пэйс прожил 94 года с пулей в голове. Еще в 7 лет младший брат случайно выстрелил в него во время игры. Парень потерял слух на правое ухо и почти ослеп, но выжил.

Историю Уильяма опубликовали на сайте Книги рекордов Гиннеса.

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Как пуля попала в голову

Братья не знали, что винтовка заряжена, а потому продолжали играть, пока младший случайно не выстрелил и не попал в голову Уильяма. Пуля изуродовали лицо и привела к потере слуха на правое ухо и почти слепоты на правый глаз.

Несмотря на полученные травмы, Уильям прожил 94 года и 175 дней, прежде чем умереть в возрасте 103 лет. Это рекорд продолжительности жизни с пулей в уме. Уильяма занесли в Книгу рекордов Гиннеса в 2006 году: рентгеновские снимки подтвердили, что пуля все еще была в затылке.



Рентген подтвердил, что пуля застряла в голове / Фото Книги рекордов Гиннеса

Отмечают, что пулю так и не вытащили из-за опасений, что мужчина не переживет операцию.



Лицо Уильяма было изуродовано / Фото Книги рекордов Гиннеса

Какова была жизнь мужчины

Сын Уильяма в интервью рассказывал, что на протяжении жизни отец никогда не жаловался на боль. Также Уильям не позволил своим недостаткам определять его и жить несмотря ни на что. В детстве он активно занимался спортом: играл в бейсбол, также учился в колледже, и все же врач рекомендовал ему покинуть учебу, чтобы сохранить зрение.



Мужчина прожил долгую и счастливую жизнь / Фото Книги рекордов Гиннеса

Уильям стал фермером, а затем работал смотрителем кладбища. Был женат, брак с Онетией длился 71 год, за это время супруги путешествовали по миру и посетили многие страны. У пары двое сыновей, несколько внуков и правнуков.

Уильям Пэйс скончался в доме престарелых в штате Калифорния (США) 23 апреля 2012 года.