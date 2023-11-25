Шість тривожних станів, про які можуть розповісти ваші нігті

Наші руки можуть вказувати на наявність проблем зі здоров'ям. Зокрема, варто уважно стежити за виглядом нігтів, адже саме вони іноді можуть бути відображенням порушень в організмі і в деяких випадках навіть вказувати на серйозні захворювання, зокрема рак.

Водночас зауважимо, що ці ознаки не завжди вказують на наявність серйозної проблеми, іноді це можуть бути зовсім незначні стани. Втім, інколи не зайвим буде звернутись до лікаря, якщо побачили зміни на нігтьовій пластині. Тож, ось 6 найпоширеніших станів, про які сигналізують ваші нігті у випадку потенційної проблеми зі здоров'ям.

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Ваші нігті змінили колір

Блідість нігтів може бути ознакою анемії. Якщо ви не отримуєте достатньо заліза або маєте хронічне захворювання, не дивуйтесь, якщо побачите білі полоски на нігтьовій пластині.

Якщо ж нігті пожовтіли, а перед цим ви не готували нічого з каррі, чи куркумою, це може бути ознакою грибкової інфекції, псоріазу чи респіраторних захворювань.

Зміни товщини

Якщо ви раптово помітили, що ваші нігті стали товщі, ніж зазвичай, це може вказувати на наявність грибкової інфекції або захворювань шкіри, як от псоріаз або екзема.

Натомість, якщо нігті стали незвичайно тонкі, імовірно, ваш організм відчуває дефіцит поживних речовин, особливо варто перевірити рівень заліза або вітаміну В12.

Зміни в текстурі

Мова про таке поширене явище, як ламкість нігтів. Це може бути пов'язано з дефіцитом поживних речовин, зокрема біотину (вітамін групи B), або розвитком захворювань щитовидної залози. А ось вм'ятини чи невеликі ямки на нігтях можуть бути симптомом псоріазу.

Зміни у формі пальців

Збільшені та закруглені кінчики пальців можуть бути пов'язані з низьким рівнем кисню в крові та можуть свідчити про захворювання легенів або серця.

Увігнуті або ложкоподібні нігті – вказують на залізодефіцитну анемію.

Занадто швидко, чи навпаки занадто повільно ростуть

Зміни в темпі росту нігтів можуть бути результатом різних факторів, серед них і дефіцит харчування, гормональні збої або прийом певних ліків.

Так, наприклад, біотин відіграє вирішальну роль у формуванні кератину, білка, з якого складаються нігті. Дефіцит біотину може призвести до ламкості, слабкості нігтів, схильних до ламкості.

Білі лінії чи плями

Білі лінії або плями на нігтях можуть вказувати на травму нігтьової пластини або дефіцит цинку.

Водночас ситуація може бути і серйознішою. Так, за даними Американської академії дерматологічної асоціації, темні лінії або смуги під нігтями можуть бути ознакою меланоми, серйозного типу раку шкіри.

Важливо розуміти, що меланому нігтів часто діагностують уже на більш пізній стадії, ніж меланому на шкірі, що робить її небезпечнішою. Тож, якщо ви помітили будь-які зміни на нігтях, запишіться на прийом до дерматолога. У випадку, якщо усе гаразд, хвилюватись не потрібно, а якщо наявність захворювання таки підтвердять, ви матимете вищі шанси на одужання та стійку ремісію.